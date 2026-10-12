X!

WSJ: senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi

Välismaa
Amy Klobuchar
Amy Klobuchar Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Annabelle Gordon
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks.

Vabariiklaste hinnangul on Minnesota näide sellest, kuidas vasakpoolne naiivsus on viinud sotsiaalabipettuste ja üldise allakäiguni. Demokraadid näevad osariiki aga vasakpoolsete kantsina, kus rohujuuretasandi vastupanu astus vastu president Trumpi karmile immigratsioonipoliitikale, vahendas The Wall Street Journal.

Kunagi peamiselt külmade talvede ja Bob Dylani poolest tuntud osariik on nüüd tõusnud tänavuste vahevalimiste üheks keskseks aruteluteemaks.

Senaator Amy Klobuchar püüab aidata osariigil pärast keerulist kümnendit uue lehekülje pöörata. Samal ajal kui osa demokraate soovib viia parteid vasakpoolsemasse suunda, eelistab Klobuchar mõõdukamat programmi.

Klobuchar on lubanud uusi makse mitte kehtestada, vähendada bürokraatiat ning teha koostööd ettevõtjate ja vabariiklastega. Samuti kritiseerib ta senist juhtimist, mille tõttu otsustas endine kuberner Tim Walz pärast pettuseskandaali kolmandaks ametiajaks mitte kandideerida

Vabariiklased kahtlevad samal ajal, kas Klobuchari mõõdukas retoorika kajastub ka tema valitsemises. 66-aastase Klobuchari sõnul annavad talle varasemad kogemused osariigi rahvarohkeima maakonna peaprokurörina ainulaadse eelise pettuste avastamisel ja muudatuste elluviimisel.

Minnesota maine taastamine pärast üht riigi suurimat pandeemiaaegset sotsiaalabipettuste skandaali ei ole lihtne. Pettuseskandaali kahjusumma pole teada, kuid hinnangud ulatuvad 300 miljonist dollarist miljarditeni.

Osariik on varem rõhutanud, et kuigi maksud on kõrged, pakub see elanikele vastutasuks hästi toimivat valitsust ja häid avalikke teenuseid.

Minnesotat on viimastel aastatel raputanud ka muud kriisid. George Floydi surmale järgnenud rahutused, poliitilised mõrvad, koolitulistamine. USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agendid tulistasid Minnesotas mitut inimest. Samal ajal on osariigi majanduskasv jäänud riigi keskmisele alla, haridustulemused on halvenenud. Noored täiskasvanud lahkuvad osariigist mujale õppima ning tööle.

Kuigi Minnesota seisab silmitsi paljude probleemidega, püsib osariigi majandus endiselt tugeval alusel. Osariigil on kõrgeim võimalik krediidireiting AAA ning seal asub 18 ajakirja Fortune edetabelisse kuuluvat suurettevõtet. 

"Me tõime maailmale kõik alates südamestimulaatorist kuni märkmepaberini. Meil ​​on Mayo kliinik, mis investeerib praegu 5 miljardit dollarit. Aga me ei saa loorberitele puhkama jääda," ütles Klobuchar. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:11

Küberrünnak lülitas välja Prantsuse supermarketite külmikud

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

17:53

U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

17:47

Galerii: Tallinnas Kadriorus algas Madise ametisse nimetamise vastuvõtt

17:39

PPA: Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem

17:31

WSJ: senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi

17:30

Haridusministeerium soovib, et koolid õpetaksid lastele rohkem kohalikku murret

17:30

Rakvere teatril esietendub John Pielmeieri kuulsaim näidend

17:25

Terviseandmete väljaandmist plaanitakse muuta nii, et vajalik oleks kohtu luba

17:22

Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

15:22

Sõbiha: Venemaa rikkus energiarahu kohe pärast selle väljakuulutamist Uuendatud

07:29

Otse kell 14.40: Ülle Madise astub presidendiametisse

11.10

Eerik-Niiles Kross: mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab

11.10

Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga Uuendatud

11.10

Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine

17:53

Telia koondab Eestis ligikaudu sada töötajat Uuendatud

06:53

Ukraina rünnakud Yandexi vastu nõrgestasid Kremli mõjutustegevust

14:30

Galerii: Ülle Madise astus presidendina ametisse

11.10

Trump: Putin sooviks Ukraina sõjas kokkulepet

ilmateade

SPORT

17:53

U-19 jalgpallineiud jäid korduskohtumises Läti eakaaslastele alla

17:22

Eesti kahepaadipurjetajad said kaasaval MM-il kuuenda koha

16:49

Tartu kettasportlased võitsid klubide EM-il pronksmedali

16:15

Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

loe: kultuur

16:29

Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess"

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

15:22

Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

15:14

Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli "Lammas Shaun ja farmielukas"

loe: eeter

15:09

Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

14:37

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

13:45

Eve Mutso: mu tööriistavöö pärast balletikooli lõpetamist oli väga tugev

13:20

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Ollie

Raadiouudised

15:45

Ekspert: Vene-USA diislikokkuleppe mõju on väike

15:45

Eestis on sagenenud kohtutäiturite ähvardamine

15:45

Läinud suvi oli teraviljakasvatajatele viimaste aastate rõõmsaim

15:40

Portugallased protestisid üle riigi kõrgete üürihindade vastu

15:40

Eesmärk: üheksa aasta pärast võiks ajateenistuse läbida 200 naist

15:25

Raadiouudised (12.10.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (12.10.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (12.10.2026 09:00:00)

11.10

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

11.10

Päevakaja (11.10.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo