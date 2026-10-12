WSJ: senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks.

Vabariiklaste hinnangul on Minnesota näide sellest, kuidas vasakpoolne naiivsus on viinud sotsiaalabipettuste ja üldise allakäiguni. Demokraadid näevad osariiki aga vasakpoolsete kantsina, kus rohujuuretasandi vastupanu astus vastu president Trumpi karmile immigratsioonipoliitikale, vahendas The Wall Street Journal.

Kunagi peamiselt külmade talvede ja Bob Dylani poolest tuntud osariik on nüüd tõusnud tänavuste vahevalimiste üheks keskseks aruteluteemaks.

Senaator Amy Klobuchar püüab aidata osariigil pärast keerulist kümnendit uue lehekülje pöörata. Samal ajal kui osa demokraate soovib viia parteid vasakpoolsemasse suunda, eelistab Klobuchar mõõdukamat programmi.

Klobuchar on lubanud uusi makse mitte kehtestada, vähendada bürokraatiat ning teha koostööd ettevõtjate ja vabariiklastega. Samuti kritiseerib ta senist juhtimist, mille tõttu otsustas endine kuberner Tim Walz pärast pettuseskandaali kolmandaks ametiajaks mitte kandideerida

Vabariiklased kahtlevad samal ajal, kas Klobuchari mõõdukas retoorika kajastub ka tema valitsemises. 66-aastase Klobuchari sõnul annavad talle varasemad kogemused osariigi rahvarohkeima maakonna peaprokurörina ainulaadse eelise pettuste avastamisel ja muudatuste elluviimisel.

Minnesota maine taastamine pärast üht riigi suurimat pandeemiaaegset sotsiaalabipettuste skandaali ei ole lihtne. Pettuseskandaali kahjusumma pole teada, kuid hinnangud ulatuvad 300 miljonist dollarist miljarditeni.

Osariik on varem rõhutanud, et kuigi maksud on kõrged, pakub see elanikele vastutasuks hästi toimivat valitsust ja häid avalikke teenuseid.

Minnesotat on viimastel aastatel raputanud ka muud kriisid. George Floydi surmale järgnenud rahutused, poliitilised mõrvad, koolitulistamine. USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agendid tulistasid Minnesotas mitut inimest. Samal ajal on osariigi majanduskasv jäänud riigi keskmisele alla, haridustulemused on halvenenud. Noored täiskasvanud lahkuvad osariigist mujale õppima ning tööle.

Kuigi Minnesota seisab silmitsi paljude probleemidega, püsib osariigi majandus endiselt tugeval alusel. Osariigil on kõrgeim võimalik krediidireiting AAA ning seal asub 18 ajakirja Fortune edetabelisse kuuluvat suurettevõtet.

"Me tõime maailmale kõik alates südamestimulaatorist kuni märkmepaberini. Meil ​​on Mayo kliinik, mis investeerib praegu 5 miljardit dollarit. Aga me ei saa loorberitele puhkama jääda," ütles Klobuchar.