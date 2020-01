Haapsalu linnavalitsus esitas muinsuskaitseametile taotluse, et see lubaks vanalinna muinsuskaitsealal ja lossiplatsi ääres asuvale räämas fassadiga hoonele paigaldatud plagu olla seal kuni 30. septembrini 2020.

Esimesele Eesti polgule pühendatud plagu paigaldati hoonele seoses 20. veebruaril 2018 EV100 aastapäeva üritusega Haapsalu lossiplatsil. Nimetatud hoone (Lossiplats 6) on ajalooliselt oluline, sest seal asus Eesti riigi sünni ajal Esimese Eesti polgu staap, kuid praegu on maja amortiseerunud.

"Maja omanik pole ka hoolinud sellest, et hoone asub linnaruumis nii silmapaistval kohal. Hoone fassaad on linnale häbiplekk. Linnavalitsus otsustas ajaloolise hoone fassaadile 2018. aastal pidustuste ajaks paigaldada Esimest Eesti polku tutvustava PVC materjalist plagu. Omanik andis sellele oma nõusoleku," kirjutas linnavalitsuse arenguspetsialist Ülla Paras muinsuskaitseametile.

Kuna maja omanik ei korrastanud ka 2018. aastal maja, taotles Haapsalu linnavalitsus plagu tähtaja pikendamist 2019. aasta lõpuni.

"Ka käesolevaks ajaks pole omanik näidanud üles soovi maja korrastada, kuigi selle olukord järjest halveneb. Olukorra halvenemine pole tingitud fassaadile kinnitatud plagust. Linnavalitsuse ehitusspetsialistid on pidevalt kontrollinud plagu aluse fassaadi seisukorda. Kuna plagule jäeti kinnituste juurde tuulutusavad, siis tuulduvus on fassaadile tagatud olnud. Tänaval liikujail võivad ohtlikuks saada ära vajunud räästakast, välja vajunud maja nurk jmt," selgitas Paras.

Et linna peaväljaku väljanägemist veel pisut säästa, taotleb Haapsalu linnavalitsus muinsuskaitseametilt plagu paigal olemise pikendamist 2020. aasta 30. septembrini. Linna teatel on hoone omanik andnud selleks ka nõusoleku.

"Omalt poolt püüab linnavalitsus vahepealsel ajal maja omanikule selgeks teha, et tema kinnisvara on muutunud liikujaile ohtlikuks ja linna esindusväljakul sellise tondilossi pidamist ei tolereerita. Omaniku sõnade kohaselt on hoone käesoleval ajal müügis, mis aga ei vabasta omanikku vastutusest seni kuni omanik pole vahetunud," nentis Paras.

1044-ruutmeetrise netopinnaga hoone on hetkel City24.ee portaalis müügis 495 000 euroga. Lääne Elu on varem kirjutanud, et hoone omanik on Vambola Vardja.