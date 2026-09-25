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Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/APA Images via ZUMA Press Wire/President Of Ukraine/
Välismaa

Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA toodetud Patrioti õhutõrjesüsteemidele, teatas president Volodõmõr Zelenski neljapäeval toimunud kohtumisel USA-s elavate ukrainlaste esindajatega.

Teade tuleb ajal, mil Ukrainal on suur puudus õhutõrjerakettidest, eriti Patrioti rakettidest. Patriot on ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab kindlalt tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette.

Zelenski ütles USA ukrainlaste kogukonna juhtidele, et Ukrainasse on peagi oodata uusi Patrioti rakette. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainale annab.

"Täna jõudsime kokkuleppele – ma ei ütle, kellega – Patrioti rakettide saatmises," ütles Zelenski Ukraina väljaande European Pravda vahendusel.

"See on oluline otsus, väga oluline. Me saavutasime tulemuse," rõhutas ta.

Zelenski ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad ega seda, kui palju neid saadetakse.

Teade tuli Zelenski USA-visiidi ajal. Ta esines ÜRO Peaassambleel ning kohtus mitme maailma liidriga, sealhulgas USA presidendi Donald Trumpiga. 

Zelenski ja Trump rääkisid ka Ukraina kiireloomulisest vajadusest saada enne talve rohkem Patrioti rakette, kuid nende kohtumise järel konkreetseid otsuseid ei teatatud.

USA kongressi 15. septembri dokumentidest selgub, et USA on valmis heaks kiitma 10 Patrioti raketi saatmise Saksamaalt Ukrainasse. Pole teada, millal raketid Ukrainasse jõuaksid. Saadetise väärtuseks on hinnatud 29,6 miljonit dollarit.

USA välisministeerium teatas 18. septembril, et on heaks kiitnud võimaliku 2,7 miljardi dollari suuruse õhutõrjevarustuse müügi Ukrainale. Pakett sisaldab S-300 kloonrakette ja GAM-67 rakette, droonide tõrjeks mõeldud radarisüsteeme, suurema laskeulatusega laserjuhitavaid õhutõrjesüsteeme, droonitõrjeradareid ning mobiilsete raketiheitjate muutmiseks vajalikke komplekte.

Pärast Trumpi naasmist USA presidendiks 2025. aastal on USA lõpetanud Ukraina ulatusliku kaitserahastuse ja relvatarned, mistõttu peab Kiiev oluliste relvasüsteemide hankimisel rohkem toetuma teistele liitlastele.

Patrioti rakette on olnud veelgi keerulisem hankida, sest USA ja Iisraeli sõda Iraaniga on suunanud osa raketivarudest Lähis-Itta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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