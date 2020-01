Donald Trump käskis vabaneda Ukrainas suursaadikuna töötanud Marie Yovanovitchist, kellest on kujunend presidendi tagandamisprotsessi keskne kuju, näitab laupäeval USA meedias avaldatud video.

Video on meedia andmetel tehtud 2018. aasta aprillis ühes hotellis doonorite õhtusöögil ja selle andis ajakirjanduse käsutusse Trumpi ihuadvokaadi Rudy Giuliani partneri Lev Parnasi advokaat.

Parnas ja tema äripartner Igor Fruman on olulised tegelased Trumpi väidetavas püüdes sundida Ukrainat leidma kompromiteerivaid materjale tema poliitilise vastase Joe Bideni kohta.

Yovanovichist vabanemise käsu andis Trump pärast seda, kui Parnas rääkis talle, et suursaadik takistab presidendi plaani läbi viimast ja et ta olevat eravestluses presidenti halvustanud.

"Vabanege temast!" nõuab Trump videol, pöördudes ilmselt mõne söögilauas istuva Valge Maja nõuniku poole. "Lööge ta minema juba homme. Mul suva. Lööge ta homme minema. Saage tast lahti. OK? Tehke see ära."

Video on võetud veidra nurga alt, nii et asjaosalisi ei ole näha, kuid Trumpi häält on selgelt kuulda.

Parnas ütles eelmisel nädalal, et Trump teadis täpselt, kuidas Ukrainat survestatakse tema poliitilist vastast Joe Bidenit uurima.

Trump eitab Ukraina survestamise ja Kiievile mõeldud julgeolekuabi kinnihoidmise süüdistusi.

Demokraadid esitasid eelmise nädalal toimiku, mis näitab, kuidas Giuliani koostöös Parnasiga üritas Ukraina ametnikke kasutades Yovanovitchi lahkuma sundida. Trump lasi lõpuks Yovanovitchi vallandada.