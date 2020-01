ERR Washingtonis: tagandamisprotsess Trumpi toetajate ustavust ei murra

"Ma ütlen teile nii, kui mind kunagi peaks tagandatama, siis ma arvan, et turud kukuksid kokku. Ma arvan, et igaüks saaks olema väga vaene," ütles USA president Donald Trump 2018. aasta augustis ühes teleesinemises. Suur osa ameeriklastest usub ka praegu seda väidet.

1980. aastal ütles toona veel presidendikandidaat Ronald Reagan valimiste-eelse teledebati lõpus sellised sõnad: "Ma arvan, et kui teete oma otsuse, siis võiksite enda käest küsida: kas te olete paremas olukorras kui neli aastat tagasi? Kas teil on lihtsam poodidest asju osta kui neli aastat tagasi? Kas riigis on rohkem või vähem töötust kui neli aastat tagasi?"

Reagan mõistis, et paljude ameeriklaste jaoks on majanduslik olukord üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks valima minnakse. See kehtib ka tänapäeval, mistõttu kuuleme tihti, kuidas president Donald Trump kampaaniaüritustel majandusest räägib.

"Meie majandus õitseb, palgad tõusevad, vaesus ja kuritegevus langevad ja Ameerika tekitab kogu maailmas kadedust," on Trump öelnud.

Trump võib majandusest uhkusega rääkida. Tema ametiajal on loodud pea seitse miljonit uut töökohta. Ühtlasi on töötuse määr mustanahaliste ja latiinode seas ajalooliselt madal. See on kasvatanud oluliselt võimalust, et Trump võidab ka eelseisvad presidendivalimised.

"Neile ei pruugi Trump ja tema retoorika meeldida. Nad võivad arvata, et ta on ebamoraalne, solvav ja kohutav eeskuju, aga neil on töökoht, raha taskus, tervisekindlustus. Nad saavad maksta bensiini ja ravimite eest ja seega nad jäävad selle juurde, mis nende jaoks praegu toimib," ütles George Washingtoni ülikooli riigiteaduste professor Matthew Dallek.

Lisaks on Trump täitnud oma kõige olulisemad valimislubadused. Sealhulgas sõlminud uued kaubanduslepped Kanada, Mehhiko ja Hiinaga. Samas ei ole Dalleki arvates selge, kui palju see tegelikult presidenti valimistel aitab.

"Osa sellest on ka pettekujutlus, sest tegelikult ei ole kaubanduslepe Kanada ja Mehhikoga nii oluliselt erinev. Esimese astme kaubanduslepe Hiinaga ei lahenda ilmtingimata kõiki majandusprobleeme, mis USA-l nendega on," tõdes Dallek.

Paljud otsused, mida Trump teeb, ei olegi ilmtingimata suunatud kõigile ameeriklastele, vaid kindlatele valijatele, kes on tema toetusnumbreid kogu ametiaja jooksul hoidnud vähemalt 40 protsendi juures. Üheks näiteks on abortide vastaste seisukohtade toetamine, mis on koondanud Trumpi taha evangelistid.

"Sündimata lastel ei ole kunagi olnud Valges Majas tugevamat kaitsjat," on president öelnud.

Neid, kes Trumpi tulihingeliselt toetavad, ei kõiguta põhimõtteliselt miski. Selline ühtlane kindlate valijate hulk annab talle kindlasti valimistel teatud eelise. Dalleki arvates on aga Trumpi kõige suurem tugevus ka tema suurim nõrkus.

"Ta on pidanud liikuma USA poliitilisel skaalal niivõrd paremale selliste teemade puhul nagu immigratsioon, müüri ehitamine, Obamacare'i lammutamine, tervishoid, maksukärped ettevõtetele, abordid ja relvaseadused. Ta ei ole jätnud endale eriti üldse ruumi kasvatada toetust 50 protsendini või rohkem," selgitas Dallek.

Trump aga tunneb end oma valijate keskel kõige mugavamalt, mistõttu armastab ta erinevatel kampaaniaüritustel esinemist. Eriti nendes kaalukeeleosariikides, kus ta võitis napilt ja mis mängisid lõpptulemuse jaoks äärmiselt olulist rolli, näiteks Wisconsin. Trump teab täpselt, kuidas toetajaid üles kütta ja oma teemasid esile tõsta.

"Ma arvan, et üks asi, mida president on kaalukeeleosariikides nagu Wisconsin väga edukalt teinud, on oma sõnumi levitamine," ütles Wisconsini osariigi vabariiklaste juht Mark Jefferson.

"Selliste kampaaniaürituste tegemine nagu Milwaukees on osa püüdest hoida tähelepanu asjadel, millest tema tahab rääkida, mitte tagandamisel," rääkis Wisconsini ülikooli riigiteaduste professor David Canon.

Tagandamine võib praegu Trumpi jaoks olla ebamugav teema, kuid Dalleki arvates ei pruugi see valimisi kuidagi mõjutada.

"Ei ole selge, kas see kahjustab Trumpi jäädavalt. Samuti ei ole selge, kas see teda eriti aitab. Välja arvatud see, et see on aidanud tal annetusi koguda," ütles Dallek.

Ühe eelise on aga demokraadid Trumpile andnud - erakonna erinevate kandidaatide vahel on suur lõhe, mistõttu ei ole selge, kas ühe valijad toetaksid vajadusel teist.

"Kas Bernie Sandersi valijad hääletavad ja tulevad demokraatide jaoks välja isegi siis, kui Sanders ei ole kandidaat? Sama asi - kui Sanders on kandidaat, kas mõõdukad ja vanemad demokraadid, kellele meeldib Biden, tulevad Sandersi jaoks välja?" küsis Dallek.

"Ükskõik, milline kandidaat valitakse demokraate esindama, me teame, et nad võitlevad Wisconsinis iga hääle üle, sest siin on see koht, kus lõpetame Trumpi ajajärgu," on Wisconsini osariigi demokraatide juht Ben Wikler veendunud.

Wikleri sõnul ei saa ka alahinnata demokraatide valijate viha ja pettumust Trumpi suhtes, mis võib neid seekord igal juhul kodust välja valimiskastide juurde ajada.