Eksnõunik Boltoni raamat võib õõnestada Trumpi kaitse argumente

Bolton kirjutab märtsis ilmuvas raamatus "The Room Where It Happened; A White House Memoir", et Trump ütles talle, et soovib sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuva Ukraina julgeolekuabi kinnipidamist, kuni Kiiev aitab teda poliitiliselt tundlikes uurimistes, mis muuhulgas puudutasid tema demokraadist rivaali Joe Bidenit, vahendasid Axios ja Reuters.

Trumpi kaitsemeeskond on korduvalt väitnud, et president ei ole sidunud Ukraina sõjalist abistamist uurimisega, mida ta soovis Bideni ja selle poja suhtes. Ka esmaspäeval lükkas Trump sellised väited taas kord tagasi.

Info lõigust Boltoni raamatus, millest esimesena teatas ajaleht The New York Times ja mida on kinnitanud käsikirja näinud tundmatuks jääda soovinud isik, on õhutanud demokraatide soovi saada Bolton kongressi uurimisele tunnistama.

Küsimus tuleb vabariiklaste kontrollitavas senatis arutusele ilmselt sel nädalal.

USA meedia: Trump käskis Ukraina saadikust vabaneda

Laupäeval USA meedias avaldatud video, mis jättis mulje, et Trump käskis vabaneda Ukrainas suursaadikuna töötanud Marie Yovanovitchist.

Video on meedia andmetel tehtud 2018. aasta aprillis ühes hotellis kampaania heaks annetanute õhtusöögil ja selle andis ajakirjanduse käsutusse Trumpi ihuadvokaadi Rudy Giuliani partneri Lev Parnasi advokaat.

Parnas ja tema äripartner Igor Fruman on olulised tegelased Trumpi väidetavas püüdes sundida Ukrainat leidma kompromiteerivaid materjale tema poliitilise vastase Joe Bideni kohta.

Yovanovichist vabanemise käsu andis Trump pärast seda, kui Parnas rääkis talle, et suursaadik takistab presidendi plaani läbi viimast ja et ta olevat eravestluses presidenti halvustanud.

"Vabanege temast!" nõuab Trump videol, pöördudes ilmselt mõne söögilauas istuva Valge Maja nõuniku poole. "Lööge ta minema juba homme. Mul suva. Lööge ta homme minema. Saage tast lahti. OK? Tehke see ära."

Video on võetud veidra nurga alt, nii et asjaosalisi ei ole näha, kuid Trumpi häält on selgelt kuulda.

Parnas ütles eelmisel nädalal, et Trump teadis täpselt, kuidas Ukrainat survestatakse tema poliitilist vastast Joe Bidenit uurima.

Demokraadid esitasid eelmise nädalal toimiku, mis näitab, kuidas Giuliani koostöös Parnasiga üritas Ukraina ametnikke kasutades Yovanovitchi lahkuma sundida. Trump lasi lõpuks Yovanovitchi vallandada.