Trumpi kaitsjad keskendusid senatis Bideni ründamisele

Kaitsemeeskonna hinnangul põhines presidendi palve uurida nende tegevust Ukrainas märkimisväärsetel tõenditel korruptsioonist ja oli igati õigustatud.

Ajalehe New York Timesi hinnangul on kaitse esialgu eiranud endise riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni raamatuga seonduvat.

Demokraatide seniste sõnavõttude käigus pole midagi uut siiani avalikuks tulnud, vaid korratud on juba varem avalikkusele ammu teadaolevaid seisukohti ja süüdistusi. Boltoni raamatuga seonduv on nüüd siiski veidi elevust tekitanud.

President ise eitas esmaspäeval Boltoni väidet, et sõjaline abi Ukrainale oli sõltuv Trumpi poliitiliste rivaalide uurimisest Kiievi poolt.

New York Times kirjutas pühapäeval, et Bolton väidab seda oma peagi ilmuvas raamatus.

"Me ei öelnud kunagi Boltonile, et abi Ukrainale on seotud demokraatide, nende seas Bidenite uurimisega. Tõepoolest, ta ei kaevanud selle pärast ka tema väga avaliku vallandamise ajal," säutsus Trump Twitteris.

"Kui John Bolton seda ütles, siis ainult raamatu müümiseks," lisas president.

Trumpi vastu algatati juhtumiga seoses tagandamisprotsess, kus teda süüdistatakse võimu kuritarvitamises ja kongressi töö tõkestamises.

Valge Maja advokaadid alustasid laupäeval senatis jätkuval president Donald Trumpi tagandamisprotsessil kaitseargumentide esitamist.

Vabariiklasest USA presidenti süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises ja õigusemõistmise takistamises.

Senatis on vabariiklastel 53-47 enamus ning suure tõenäosusega mõistetakse Trump õigeks.