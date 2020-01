"Ma olen täna siin selge sõnumiga: USA näeb, et Ukraina võitlus vabaduse, demokraatia ja õitsengu eest on sangarlik. Meie pühendumus toetamisele ei vangu," ütles Pompeo pressikonverentsil.

Zelenski ütles reedel, et ta soovib näha Washingtoni mängimas suuremat rolli Donbassi konflikti lahendamises.

Ukraina president avaldas lootust, et USA saab olema "aktiivsemalt kaasatud rahuprotsessi Ida-Ukrainas ja Krimmi okupeerimise lõpetamisse".

Zelenski sõnul võiks Washington määrata selleks oma eriesindaja.

Pompeo kohtus ka Ukraina välisministriga

ompeo arutas reedel Kiievis oma Ukraina kolleegi Vadõm Prõstaikoga samme sõjalise ja majandusliku koostöö arendamiseks kahe riigi vahel, teatas Ukraina välisministri pressiesindaja Katerõna Zelenko.

"Ametivennad arutasid järgnevat: USA-Ukraina strateegilise partnerluse edasine süvendamine; sõjalise ja majandusliku koostöö edendamine; USA parteiülese toetuse tugevdamine Ukrainale," ütles Zelenko.

Pompeo kinnitas taas, et USA valitsus toetab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, samuti Ukraina kaitsevõimekuse tugevdamist ja oluliste reformide jõustamist.

"Kõnelustel oli fookus teiste teemade seas USA ja Ukraina koordineeritud sammudel rahvusvahelisel areenil eesmärgiga taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus, praktiline koostöö julgeoleku vallas ja samuti toetus kestval kahepoolsel dialoogil kõigil tasanditel Ukraina-USA strateegilise partnerluse olemasolevates formaatides."

Pompeo mälestas Kiievis Donbassis langenuid

Pompeo viis reede hommikul Kiievi Püha Miikaeli Kuldsete Kuplitega kloostri juures asuva Ukraina eest langenute mälestusmüüri juurde lilled, edastasid Ukraina telejaamad otse-eetris.

Pompeo kohtus enne seda välisminister Vadõm Prõstaikoga.

Välisminister kohtub kleeruse, sh Ukraina õigeusukiriku pea metropoliit Jepifani, ja vabakondlastega, samuti Ukraina töösturitega.

USA esidiplomaat saabus Kiievisse neljapäeva õhtul. Viisidi raames olid või on tal kohtumised Ukraina presidendi Zelenski, välisminister Prõstaiko ja kaitseminister Andri Zagorodnjukiga. Samuti kohtub ta Kiievi USA saatkonna töötajatega.

1. veebruaril suundub Pompeo edasi Minski.

Ukraina ja USA suhteid on pikemat aega varjutanud asjaolu, et president Donald Trumpi kunagise valimiskampaania juhiks oli Paul Manafort, kes varem töötas Ukraina endise presidendi Viktor Janukovitši nõunikuna.

Samuti on Ukrainal keskne roll Trumpi tagandamismenetluses, mille peamiseks sisuks on väide, et Trump ja tema esindajad, eelkõige advokaat Rudy Giuliani, on survestanud Ukrainat tekitama juurdlusi Trumpi võimalikuks vastaskandidaadiks oleva demokraadi Joe Bideni ja tema Ukrainas äri ajanud poja kohta. Samuti süüdistavad demokraadid Trumpi administratsiooni selles, et Giuliani ja teised esindajad ajasid sisuliselt Ukraina suunal paralleelselt välispoliitikat, mis teenis presidendi isiklikke poliitilisi huve. Süüdistajate sõnul seostas Trump otseselt Ukrainale antava abi ja Kiievi valmisoleku talle isiklikke poliitilisi teeneid teha. Trump pole enda sõnul midagi valesti teinud ning ta ise ja paljud tema liitlased on nimetanud tagandamismenetlust "nõiajahiks".

Asjaolu, et senatis on vabariiklastel enamus, tähendab seda, et väga suure tõenäosusega protsess president Trumpi tagandamiseni ei jõua. Demokraatide sooviks on, et senatis kõlaksid ka tunnistused, näiteks soovitakse, et tunnistusi annaks ka Valge Maja endine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton, kuid ilmselt on vabariiklastel ka selles küsimuses piisav enamus, et see soov reedel maha hääletada.

Hiljuti tekkis Pompeol tüli NPR-i ajakirjaniku Mary Louise Kellyga, kes oli küsinud intervjuus küsimusi USA kunagise Kiievi saadiku Marie Yovanovitchi teemal. Kelly väitel oli Pompeo teda hiljem eraviisiliselt sõimanud ning öelnud ka lause: "Kas te arvate, et ameeriklastele läheb Ukraina korda?". Pompeo on omakorda süüdistanud Kellyt valetamises.