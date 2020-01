Viimasel ajal on ajakirjanduses kajastatud ohtralt erinevaid ühisrahastusega seotud raskustesse sattunud projekte, kahtlasi investeerimisvõimalusi ja ka investeerimispettusi.

Rahandusministeerium soovib anda finantsinspektsioonile volitused hakata tegema järelevalvet ühisrahastusplatvormide ja hoiulaenuühistute üle. Vastav regulatsioon on koostamisel ja võib saada valmis järgmisel aastal.

"Ei tohi unustada, et rahast ilma jäämise puhul, vaatab suurim süüdlane teile vastu peeglist."

Regulatsioonide karmistamine võib külla aidata erinevaid petuskeeme takistada, kuid pettuste ohvriks langemine sõltub eeskätt konkreetsetest inimestest, kes oma raha kahtlastesse skeemidesse paigutavad. Ei tohi unustada, et rahast ilma jäämise puhul, vaatab suurim süüdlane teile vastu peeglist.

Petuskeemide hoogustumisega seoses pani Äripäev mõni aeg tagasi kokku loetelu kahtlaste investeerimisvõimaluste pakkujate sageli kasutatavatest väidest, mis aitavad soodsaid rahapaigutamisviise otsival inimesel petuskeemi ära tunda. Teen nendest alljärgnevalt ülevaate.

Kui teid investeerima meelitaja ütleb, et temaga pole võimalik raha kaotada, siis ärge teda uskuge. Sellist ettevõtmist, millega kõik võidavad ja mitte keegi kunagi ei kaota, pole olemas. Päris maailmas on nii, et kui ühed võidavad, siis teised kaotavad.

Kui teile öeldakse, et teie vara väärtus ei saa kunagi kahaneda, siis on see ka vale. Muidugi saab. Mis tahes investeeringute tegija peab olema valmis selleks, et tema vara väärtus väheneb. Igasugune investeering on risk ning rusikareegli järgi tähendab suurema tulu teenimise võimalus ühtlasi ka suuremat riski.

Kui teid üritatakse meelitada jutuga, et pakutav rikastumise võimalus on erakordne, ainulaadne, eksklusiivne, siis on need sõnad, mis ei tähenda tavaliselt midagi. Parem süvenege numbritesse. Arvutage need läbi ja mõelge oma peaga. Ärge unustage vanasõna "Kõik ei ole kuld, mis hiilgab".

Olge ettevaatlik, kui teid üritatakse investeerima meelitada emotsioonidele rõhudes ehk väidetakse, et saate ratsa rikkaks või hirmutatakse vaeseks jäämisega. Emotsioonid on investori kõige kurjemad vaenlased ning ahnus ja hirm on halvad abimehed. Investor võib maksta emotsioonidest lähtuva investeerimisotsuse eest kallilt. Raha paljundavad edukalt need, kes suudavad emotsioonid otsustamise juures kõrvale jätta.

Veel üritavad kelmid teilt raha meelitamiseks tekitada mulje, et aega on väga vähe ja ärgitavad kiiresti otsustama, sest muidu võib soodne võimalus käest libiseda. Selline survestamine otsuse langetamisel tekitab alati küsimuse, kas survestaja motiivid on ikka ausad. Tavaliselt ei ole.

Petturite üks levinud väiteid on see, et te peate neid usaldama. Usaldus partnerite suhtes on mis tahes ettevõtmise juures alati oluline, kuid see ei teki kunagi sõnadest, et keegi peab kedagi usaldama.

Usalduse tekkimiseks kulub aega, ehk ei tasu kedagi pimesi esimesest pilgust usaldada lihtsalt sellepärast, et see keegi ise küsib usaldust. Te ei pea tundma häbi sellepärast, et te võõraid inimesi kohe esimese või teise kohtumise järel ei usalda.

Kelmidele meeldib ka kinnitada, et nende pakutav investeerimisvõimalus on väga lihtne, lihtsalt keegi pole selle peale varem tulnud. Kui keegi nii väidab, siis olge ettevaatlik ja ärge kiirustage rahakotiraudade avamisega.

"Infosulg on ohumärk ja viitab, et tegelikult tahetakse teil nahka üle kõrvade tõmmata."

Ettevaatlik tasub olla ka juhul, kui teile ei taheta jagada investeerimisvõimaluse kohta enne investeerimisotsuse tegemist infot. Näiteks väidetakse, et enne te oma kõigile küsimustele vastuseid ei saa, kui te otsuse ära teete. Infosulg on ohumärk ja viitab, et tegelikult tahetakse teil nahka üle kõrvade tõmmata.

Olge ka ettevaatlik, kui teile öeldakse, et te ei pea ise mitte midagi tegema, investeerimisvõimaluse pakkujad hoolitsevad ise kõige eest. Selline abivalmidus tähendab, et teile ei soovita rääkida, mida teie rahaga tegelikult teha kavatsetakse.

Suhtuge skeptiliselt sellistesse inimestesse, kes lubavad teile suurt tootlust, enneolematut kasumit ja suurepärast rikastumisvõimalust. Kontrollige, kuidas on võimalik, et nemad suudavad kõrget tootlust saavutada, aga teised mitte. Uurige, mis on nende inimeste taust ning mida nad on seni teinud ja saavutanud.

Olge ettevaatlikud selliste inimestega, kes ise ei soovi suhelda ei meedia ega avalikkusega ning tahavad ka teil keelata pakutavast investeerimisvõimalusest teistega rääkimise. Vastupidi, enne investeerimisotsuse langetamist võtke endale aega ja küsige nõu erinevate tuttavate käest.

Seega, kui teile pakutakse enneolematut investeerimisvõimalust ja ärgitatakse kiiresti otsust langetama, siis ärge tormake. Pidage meeles, et kui miski on liiga ilus, et olla tõsi, siis see tavaliselt ei olegi tõsi.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel. Artikli kommentaariumist eemaldatakse autori isikut ründavad ja/või teemavälised, ropud, libainfot sisaldavad jmt kommentaarid.