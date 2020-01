Finantsinspektsioon hakkab ühisrahastusplatvormide üle järelevalvet tegema

Rahandusministeerium tahab anda finantsispektsioonile volitused hakata tegema järelevalvet ühsirahastusplatvormide üle, kuna tegemist on aina populaarsust koguva valdkonnaga, kus liigub ka petuskeeme. Üks näide on esmaspäeval avalikustatud juhtum ühisrahastusplatvormist Kuetzal, kuhu investeerinud inimesed tõenäoliselt oma rahast ilma jäävad.

Osaühing Kuetzal on registreeritud ühe Mustamäel asuva kortermaja korterisse. "Aktuaalse kaamera" katse sellelt aadressilt kedagi leida jäi vastuseta.

Kuetzali ühisrahastusplatvormi kaudu sai investeerida Euroopa ettevõtete projektidesse. Esmaspäevane Delfi Ärileht avaldas, et kahtlaste tehingute tõttu on firma suletud ning investorid tõenäoliselt pika ninaga. Suur osa neist on välismaalased, kes on pöördunud vastuste saamiseks Eesti rahandusministeeriumi poole.

"Paraku ministeerium ei ole uurimisorgan. Me oleme selle info edastanud finantsinspektsioonile, kes omakorda on selle info edastanud politseile ja vastavad instantsid peaksid selle info põhjal otsustama, mis menetlusi algatada," rääkis rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt.

Samas, praegu järelevalve Eestis ühisrahastusplatvormide üle puudub. Finantsinspektsioon juhtis ministeeriumi tähelepanu sellele juba aastaid tagasi. Nüüd hakkavad asjad liikuma.

"Nüüd, kuna ka Euroopa Liidus on kokku lepitud, et seda valdkonda tuleks reguleerida, siis ilmselt järgmine aasta vastav regulatsioon välja töötatakse. /.../ See tähendab, et finantsinspektsioon saab volitused teha ühisrahastusplatvormidele järelevalvet, mis tähendab ka, et kõigepealt tuleks finantsinspektsioonilt taotleda tegevusluba, et üldse sellist teenust osutada," selgitas Auväärt.

Erainvestor Katariina Holm ütles, et ühisrahastusplatvormidesse investeerides tuleb teha korralik taustatöö.

"Ma ei ütleks, et kõik ühisrahastusplatvormid pahad on või valetavad või skeemitavad. Kindlasti on need, mis on suured, mis toimivad hästi, mis toovad investoritele raha. Lihtsalt eeltööd peab tegema," rääkis ta.

Omaette teema on samuti populaarsust koguvad hoiulaenuühistud. Rahandusministeeriumile teadaolevalt ei ole ükski neist veel raskustesse sattunud. Küll aga on näiteks ühest neist - Erialist - meedias räägitud kui kahtlase taustaga ettevõttest.

"Meie hinnangul ka see valdkond vajab reguleerimist ja oleme ka hetkel vastavat eelnõu välja töötamas," kinnitas Auväärt.

Ka ettevõte nimega Investoriteliit on meediast läbi käinud kui kahtlase taustaga firma. Selle ettevõtte puhul ei saa selgelt määratleda, millise platvormiga on tegu, rääkimata sellele järelevalve tegemisest.

Katariina Holmil on ka nii hoiulaenuühistute kui Investoriteliidu sarnaste ettevõtete kohta öelda üht.

"Eeltöö ja eeltöö. Mina isiklikult võin öelda, et Erialis ega Investoriteliidus ei ole ühtki investeeringut, sest minu eeltöö tulemused viitavad sellele, et seal ei ole kõik asjad selged ja läbipaistvad," rääkis Holm.