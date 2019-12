Kuigi Eesti inimesed on saanud rikkaks ja pangaarvetel seisab niisama enneolematult suur hulk raha, tuleks väga kindlalt vaadata, kuhu oma raha paigutada. Kindlasti ei tohiks järelemõtlematult investeerida suurt tootlust lubavate libeda jutu ja segase ärimudeliga ettevõtmistesse, nagu seda on näiteks Investoriteliit või Medical Pharmacy Group, sedastab Huko Aaspõllu Vikerraadio päevakommentaaris.

Majandusleht Äripäev on sel nädalal ette võtnud tänuväärse töö avada valgust aastaid suure reklaamikampaaniaga erainvestoreid kaasanud ettevõtmise tagamaid. Säravate nimede Investoriteliit ja Meravita ehk Medical Pharmacy Group taga ei näi olevat seda kulda, mida justkui lubatakse.

Ettevõtmiste taga olevad inimesed on valmis sisuliselt vastu võtma iga summa ja lubavad laenude pealt tootlust 12,5 protsenti aastas, kuid peamiselt soovitavad osta aktsiaid, mis nende sõnul peaksid tagama veel kõrgema tootluse.

Kuigi Medical Pharmacy Groupil on olemas käive, mingisugune tootmine ja ka müük, on ettevõte aastaid olnud sügavas kahjumis. Möödunud aastal saadi iga teenitud euro kohta kolm eurot kahjumit.

Saadud ülikõrge intressiga laene teenindatakse kaasatud investeeringutest. Selline tegevus viitab otseselt püramiidskeemile, mille sisuks on uue kaasatud rahaga vanu laene tasuda ja mis tavaliselt kokku kukuvad siis, kui uut raha enam piisavas mahus kaasata ei õnnestu. Seni on Investoriteliiduga koos piisavalt uut raha kaasata õnnestunud.

Ettevõtmiste võtmetegelased räägivad tohututest laienemisplaanidest, võrdlevad ennast edukate idufirmadega ja lubavad kuskilt Indiast suuri investeeringuid, mis peaks juba raha paigutanud inimeste vahendite säilimise tagama. See kõik tundub pisut õõnes.

Pigem on ettevõttel rahastuse leidmine ülikeerukas. Sellele viitab nende ebatraditsiooniline viis raha kaasamiseks. Juba 2016. aastal ütles tuntud investor Madis Müür, et ta enne saaks peksa, kui sellele seltskonnale raha annaks. Ta viitas oma hinnangu kujundamisel inimeste taustale, nende avatusele, läbipaistvusele, usaldusväärsusele ja muule sarnasele. Täpsemalt kõige selle puudumisele.

Teisalt ei ole üllatav, et Investoriteliidul ja Meravital on õnnestunud investoreid leida. Eesti inimestel on pangahoiustel miljardeid eurosid niisama seisvat raha ja see kasvab pidevalt. Häid investeerimisvõimalusi madalate intressimäärade keskkonnas eriti ei ole. Need kes ei taha, et inflatsioon nende raha lihtsalt ära sööks, otsivad aktiivselt, kuhu raha paigutada.

Mõned ostavad fondiosakuid. Mõned panevad raha aktsiatesse, kas Eestis või mujal. Kui aktiivselt Eesti inimesed investeerimisvõimalusi otsivad, näitab ka börsile tulnud Coop Panga aktsiate avalik esmapakkumine, mis jaeinvestorite poolt täis märgiti ja mille aktsia hind 10. detsembri hommikul börsi avanedes kasvama hakkas.

Inimesed kes otsivad suuremat tootlust laenavad oma raha laenu ja hoiuühistutele. Tagamata laenud pakuvad juba paremat tootlust, kuid on oma olemuselt juba suurema riskiga ja investeeritud vahendite kaotamine on juba tõenäolisem.

"Ühisrahastuses suuremat pauku me veel näinud ei ole, kuid arvestades tootlust ja asjade riskisust, siis pigem on see vaid aja küsimus."

Siis on jaeinvestoritele suunatud veel ühisrahastused, mille pakutav tootlus on ka hoiu-laenuühistute pakutavast märgatavalt kõrgem. Ühisrahastuses suuremat pauku me veel näinud ei ole, kuid arvestades tootlust ja asjade riskisust, siis pigem on see vaid aja küsimus.

Ja siis on Investoriteliit ja Medical Pharmacy Group. Äripäeva lood ei jäta kahtlust, et sinna panustanud inimesed suure tõenäosusega oma raha täismahus tagasi ei saa. Kui uue raha pealevool lakkab, siis ongi raha otsas. Ja kui ettevõttel oleks atraktiivne kasvuplaan või realistlik ärimudel, ei oleks vaja 5000 euro kaupa jaeinvestoritelt raha kaasata. Lubades finantsvabadust või tohutuid kasumeid.

Ja need ei ole vaid tavainimesed, keda Investoriteliidul ja Meravital on õnnestunud ära veenda. Investorite liidu reklaamnägu on tuntud näitleja ja riigikogu liige, Isamaa liige Üllar Saaremäe. Ta ütleb TV3-s ette mängitud reklaamides, et on Investoriteliidu investor.

TV3 omakorda mängis neid reklaame ette Medical Pharmacy Groupi aktsiate eest. Ehk kui need aktsiad peaksid väärt olema mitte midagi, siis tegelikult tasuta. TV3-e omakorda kasutasid ettevõtjad enda usaldusväärsuse tõstmiseks, nimetades seda oma osanikuks.

Olukorrad, kus erineva taustaga inimesed üritavad heausksetelt raha kaasata, ei ole midagi uut. Selles ei ole ka alati tingimata midagi kriminaalset. Samal ajal olukorrad, kus agressiivselt üritatakse pakkuda justkui kingitust ja ülisuurt tootlust, peaksid alati ettevaatlikuks tegema. Kui tegemist on tõepoolest nii hea asjaga, siis ei ole seda jaeinvestoritele vaja raske tööga müüa. Raha on maailmas praegu palju.

Ei ole mõtet lasta ennast pimestada võimalikust tulevikuhiilgusest ja on mõistlik jääda ettevaatlikuks. Lisaks, kui investeerimine ei ole midagi sellist, milles inimene ennast koduselt tunneb, on mõistlikum investeerida näiteks oma kodupanga kaudu tuntud investeerimisfondi. Tootlust sellelt küll liigselt oodata ei ole, aga vähemalt ei jää oma rahast ilma.

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

