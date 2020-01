17 500-ruutmeetrise pindalaga Delta keskus hakkab koondama enam kui 3000 üliõpilast, õppejõudu, teadlast ja arendustöötajat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majas hakkab toimuma lisaks õppetööle ka teadus- ja arendustegevus koos ettevõtetega. Seega ei koosne Delta ainult auditooriumitest, vaid majutab endas ka keskuseid, laboreid, serveriruumi ja ettevõtteid.

TÜ arendusprorektori Erik Puura sõnul lahendab uus hoone ülikooli ruumipuuduse.

"See on nüüd viimane suur hoone. Tõenäoliselt järgmist ei tule vähemalt viis aastat. Ütleks niimoodi, et selle hoonega saab ülikooli ruumiprogramm väikeste lisandustega, mis veel tulevad humanitaaridele, täis," rääkis Puura.

Ta lisas, et Delta eesmärk on hakata Eesti majandusele hoogu juurde andma uute ideede näol.

Akadeemilises plaanis võimaldab Delta hoone ülikooli instituutidel rohkem omavahel koostööd teha.

"Tegelikult ongi teistmoodi see koostöö matemaatikute/arvutiteadlastega. Me oleme nendega koostööd teinud, aga me oleme paiknenud eri hoonetes ja eri valdkondades. Nemad kuuluvad loodusteaduste valdkonda, aga meie oleme sotsiaalias. Majandus kasutab ka teadustöös hästi palju matemaatilisi meetodeid ja võib-olla nemad aitaksid seal paremaks saada ja vastupidi siis ka, et meie saame oma rakenduslikke ideid koostöös matemaatikutega paremini teha," selgitas TÜ majandusteaduskonna juhataja Kadri Ukrainski.

Delta hoones on teisele korrusele rajatud ka suur tudengite ala, kus on head võimalused õppimiseks, koosolekuks ja rühmatööks.

Ukrainski sõnul teevad moodsad tingimused ka välistudengite Tartusse meelitamise lihtsamaks.

Üliõpilased saabuvad uude majja 10. veebruaril.

Asjaosalised vana Economicumi tagasi ei igatse.