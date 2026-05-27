Trumpi soosik alistas Texase eelvalimistel ametisoleva senaatori

Trumpi toetatud peaprokurör Ken Paxton sai 64 protsenti häältest, ametisolev senaator John Cornyn aga 36 protsenti häältest.

Cornyni selja taga oli vabariiklaste traditsiooniline juhtkond, Paxtonit toetas aga Trumpi juhitud MAGA-liikumine. Paxtoni võit viitab taas sellele, et Trump on säilitanud vabariiklaste partei üle raudse haarde.

Paxton peab nüüd novembris toimuvatel üldvalimistel minema vastamisi demokraatide kandidaadi James Talaricoga.

Paljud peavoolu vabariiklased muretsevad, et Paxton on kehv kandidaat, kuna teda on aastate jooksul saatnud mitmed skandaalid. Demokraadid loodavad seetõttu, et suudavad nüüd Texase senatikoha endale võita.

Ajaleht The Wall Street Journal toob aga välja, et 37-aastast Talaricot ootab ees raske võitlus. Demokraadid pole Texases osariigi tasemel mandaati võitnud alates 1994. aastast ja paljude vabariiklaste hinnangul on Talarico osariigi jaoks liiga vasakpoolne poliitik.

Talarico ise tänas Cornynit tema aastatepikkuse avaliku teenistuse eest ning pöördus ka tema toetajate poole. "Senaator Cornyni toetajatele: teil on koht meie kampaanias," teatas Talarico.