Pelgulinna sünnitusmaja naistekliiniku juhataja, naistearst Piret Veerus pälvis presidendilt Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi. Veeruse sõnul soovib ta, et kõik naised oleksid õnnelikud, sest siis on õnnelik ka tema pere ja ühiskond.

Veerus rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et sai teenetemärgi pälvimisest teada siis, kui tuttavad hakkasid talle selle eest õnne soovima.

Pelgulinna sünnitusmaja ruumides töötab aastast 2017 ka seksuaalvägivalla kriisikeskus, kust saavad abi nii naised kui mehed.

"Just täna toodi meie juurde tänavune üheksas ohver. Aasta alles algas. See ei tähenda muidugi seda, et vägivallajuhtumeid oleks rohkem, aga see näitab seda, et neil, kes on vägivalda kogenud, on rohkem julgust pöörduda abi saamiseks," rääkis Veerus.

Kõige rõõmsam tuba on Pelgulinna majas Veeruse sõnul sünnitustuba. Seal on sündinud iga neljas laps Eestis.

"Ma tahaksin, et meie naised oleksid kõik väga-väga õnnelikud. Kui naine on õnnelik, siis on tema perekond õnnelik. Kui pere on õnnelik, siis on kogu ühiskond õnnelik," ütles ta.