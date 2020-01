Ardo Hansson: me tegime Eesti suuremaks maailmakaardil

Presidendilt Riigivapi III klassi teenetemärgi pälvinud Hanssonile oli see aeg põnev ja rahuldustpakkuv.

"Kui president arvas, et see oli tunnustamist väärt, siis see oli loomulikult väga liigutav. Ma tahaks arvata, et me kuidagi liikusime edasi, tegime Eesti Panga paremaks kui ta enne oli, tegime Eesti suuremaks maailmakaardil. Ma olen üldiselt rahul, mida me saavutasime," rääkis Hansson.

Kuna Eesti on majandusarengult jõudsalt liikumas Euroopa keskmiste näitajate suunas, tuleks praegu riigil tegeleda arenguhüppe saavutamiseks tootlikkuse kasvuga, mitte pensionireformiga. Hanssoni sõnul on see asi, mida Eestile praegu üldse vaja ei ole.

"Ma arvan, et see on karuteene Eesti järgmisel põlvkonnale. Meie lapsed kindlasti kannatavad sellepärast, et meil oli kogutud hulk raha, mida nüüd osaliselt paisatakse tuulde. Ma arvan, et see protsess ei ole kunagi olnud väga siiras," lausus Hansson.

Hansson on enda sõnul olnud rahanduslikes asjades konservatiiv, "Ma olen alati arvanud, et eelarve peab olema tasakaalu lähedal, ma olen seda rakendanud ka isiklikus elus. Mingite puhvrite olemasolu alati aitab rasketel aegadel, kui järsku peaks midagi tabama kas riiki või sinu perekonda," rääkis ta.