44-aastane moetööstuse magnaat Maezawa kavatseb minna 2023. aastal SpaceX-i esimesele turismilennule ümber Kuu, vahendas BBC.

Jaanuaris teatas Maezawa veebis, et otsib naissoost partnerit, kes temaga koos sellele kosmosereisile tuleks.

Sobiv kandidaat pidi muuhulgas olema vanem kui 20 eluaastat, vallaline ning tundma huvi kosmose vastu. Sobiva naise leidmise korral oleks kogu projekti põhjal valminud dokumentaalfilm nimega "Täiskuu armastajad".

Oma kandidatuuri esitas ligi 28 000 naist, kuid neljapäeval teatas Maezawa, et tal on projekti suhtes "vastuolulised tunded" ning et seetõttu ta siiski loobub partneri otsimisest. Kosmosereisile plaanib ta endiselt minna, kuid on nüüd otsustanud teha seda üksi.

Neljapäeval Twitteris tehtud postituses nentis miljardär, et osa temast oli sellise projekti suhtes liiga kahtlev. Samuti avaldas ta kahetsust, et raiskas oma kuulutusega 27 722 julge naise aega, kes olid heas usus oma kandidatuuri esitanud.

Moemagnaadi eraelu kohta on teada, et ta läks hiljuti lahku oma senisest elukaaslasest, 27-aastasest näitlejannast Ayame Gorikist.

Samuti pole see esimene kord, kui Maezawa ekstsentriliste etteastetega tähelepanu pälvib. Näiteks lubas ta hiljuti jagada 100 miljonit jeeni ehk üle 83 000 euro 100 juhuslikult valitud Twitteri-kasutaja vahel, kes on tema säutse jaganud.

Endiselt pole teada, kui palju Maezawa kosmosereisi eest maksab, kuid SpaceX-i omaniku, miljardär Elon Muski sõnul on tegu "suure summaga".