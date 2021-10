"Välisilm": multimiljardäre on tabanud kosmosevõidujooks

Esimene Eesti päritolu kosmoselendur, Vene näitleja Julia Peresild käis koos filmirežissöör Klim Šipenkoga Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS), et võtta üles esimesed päriselt kosmoses filmitud mängufilmikaadrid.

Sedagi kosmosereisi võib pidada osaks viimasel ajal massiliselt levima hakanud kosmoseturismist, mis ka laia avalikkuse uue kosmoseentusiasmiga täitnud.

Samas leidub ka kosmosesse kippumisele skeptiliselt vaatavaid avaliku elu tegelasi.

"On vaja, et mõned maailma suurimad ajud ja mõistused pühenduksid püüetele seda planeeti päästa, mitte ei püüaks leida järgmist, kuhu minna ja kus elada," kommenteeris Suubritannia Cambridge'i hertsog, prints William.

Kosmoseturism pole iseenesest uus nähtus, pikka aega on selle arendamisega tegelenud peamiselt just Venemaa ning Baikonuri kosmodroomilt on rahakaid kosmosehuvilisi orbiidile lennutatud üksjagu. Praegugi harjutavad jaapanlased Yusaku Maezawa ja Yozo Hirano oma kosmosereisiks.

Tõeline kosmoseturismi buum on vallandunud siiski USA multimiljardäride kosmosefirmadega seoses, kus Jeff Bezosele kuuluv Blue Origin ning Richard Bransoni Virgin Galactic teineteist üle trumbata üritavad.

"Te olete andnud mulle kõige võimsama elamuse, mida ma ette võin kujutada. Ma olen nii tulvil emotsioone selle pärast, mis just juhtus. See on lihtsalt erakordne! Erakordne," rääkis Blue Originiga kosmoses käinud näitleja William Shatner.

Toimuvat nimetatakse uueks kosmosevõidujooksuks või ka multimiljardäride kosmosevõidujooksuks.

Venemaa Roskosmosega asju ajanud vanad tegijad vaatavad kahe rikka džentelmeni rivaalitsemisele suhteliselt ülevalt alla, mööndes siiski nendegi tegevusest tõusvat kasu.

"Blue Origini ja Virgin Galacticu lennud on ilmselgelt orbiidialused, 100 kilomeetri kanti, samas kui meie kliendid, kes siin praegu treenivad, lähevad ja elavad Rahvusvahelises Kosmosejaamas kuni kümme päeva, mis on hoopis midagi muud. Me tegeleme kosmoseturismi erinevate aspektidega, aga aasta üldiselt on siiski väga põnev, paljud inimesed räägivad sellest ja saavad järjest teadlikumaks, et kosmoseturism on tegelikkus ja võimalus," rääkis firma Space Adventures president Tom Shelley.

Üllatuslikult pole Elon Muski SpaceX kosmoseturismiga veel hoogu sisse saanud. Põhjuseks on aga see, et Musk mängib Roskosmose ja ka NASA-ga samas liigas, olles praegu USA nii-öelda taksofirma, kelle asi on astronaudid rahvusvahelisse kosmosejaama toimetada. Muski tegevus on osa nii-öelda klassikalisest kosmosevõidujooksust, riikidevahelisest rebimisest, kus tema firma on USA-le uut hoogu andnud.

USA suurimaks konkurendiks kosmose hõivamisel on Venemaa asemel aga kujunemas Hiina. Teiste taikonautide hulgas on praegu kosmoses ka Hiina esimene naiskosmoselendur Wang Yaping.

"Järgmisena töötame koos, teeme ühistööd kõigi kavandatud ülesannete täitmiseks, püüdes uurida tohutu universumi saladusi," sõnas Wang Yaping.

Hiinal on oma kosmosejaam, mida nad kellegagi jagada ei taha ning üldse on nad kosmoseasjanduses suured soleerijad. Oma osa võib siin olla selles, et Hiina kavatseb maailmaruumi ka sõjalisel otstarbel hõivata. Samas on sellega tegelenud ka mõlemad vanad kosmoseriigid USA ja Venemaa.

Hiina ja Venemaa on aga jõudnud esimese omavahelise kosmosekoostööleppe sõlmimiseni. Ekspertide hinnangul ei tasu lepet ülemäära tõsiselt võtta, pigem on tegu poliitilise žestiga. Kõigi märkide järegi tahab Hiina maailmaruumis soleerimist jätkata ning pole kuigi agar oma tegelikke kosmoseteadmisi ka oma võimalike liitlastega jagama.