Eesti saared on Läti turistide seas aina populaarsemad

"Hiidlased Lätti leiavad tee väga kiiresti, aga lätlased Hiiumaale mitte nii väga kiiresti. Aga viimastel aastatel on selge kasvutrend Hiiumaa suunas lätlaste poolt ja on ka selgelt näha, et muutub reisimise viis - algselt käidi palju matkamas telkidega, nüüd tullakse juba sõpruskondade ja peredega, ollakse hotellides, veedetakse rohkem aega, otsitakse huvitavat tegevust, mida saare pealt on leida," rääkis Hiiumaa Arenduse turismispetsialist Anne-Ly Torstensson.

Et Lätil endal saari pole, oleks paljud lätlased huvitatud korraga mitme saare külastamisest ning soovivad jõuda Saaremaa ja Hiiumaa kõrval ka väiksemaile saartele.

Ventspilsi ja Saaremaa vahelise reisilaevaliikluse teema on kogu aeg jutuks, kuid arengut pole, tõdes Eesti suursaadik Lätis Arti Hilpus. Riiast algavaid reise see siiski ei mõjuta.

Visit Saaremaa turismispetsialisti Kati Ausi sõnul võiks Ventspilsi laevaliin ikkagi olla.

"Seda küsitakse isegi Saksamaalt. Kunagi see ju oli – vist kümme aastat tagasi lõpetas –, kuid siiani Saaremaa turismiinfokeskusest küsitakse seda," rääkis ta.

Läti reisifirmad pakuvad Eestisse kümneid erinevaid sihtkohti. Ja läti keel on muutunud eestlaste infomaterjalides justkui kohustuslikuks keeleks.