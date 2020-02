Eestlased on hakanud reisisihte valima hea kohaliku köögi järgi

Turismimesse on Eestis korraldatud põlvkonna jagu, kuid nüüd võib enam kohata seda, mida kaamerasilm ei näe: hõrgutavaid toidulõhnu.



Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus ütles, et aina enam on trendiks muutunud või muutumas selline toiduturism või sihtkoha valik selle järgi, kui hea köök seal on.

Nüüd pole Eesti reisihulludele raha ja aeg enam väga suureks takistused. Nii müüb hästi Ladina-Ameerika. Teine muutus on veidi seotud nõuka nostalgiaga. Vanemad räägivad oma kunagistest seiklustest ja lapsed tahavad neid kogeda. Näiteks Usbekistanis, mis messil esmakordselt.

"On kultuuriprogramm ja mitte rannapuhkus. Meil ei ole merd peale Araali mere. See on just pigem kultuuriprogramm. Me pakume laia hotellide valikut ja palju muuseumite ja monumentide külastusi," ütles reisikorraldaja Anna Bondarenko.

Sel aastal olümpiamänge korraldav Jaapan loodab tänavu võõrustada 40 miljonit turisti. Messil sai harjutada ka piltkirja.