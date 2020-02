Kui mõnest asjast räägitakse veel pärast aastakümneid positiivses võtmes legende, siis on ettevõtmine olnud väärtuslik. Just nii on lood kunagise Saaremaa-Ventspilsi laevaliiniga, mis tegutses aastatel 2005-2008 ja mida kasutas suurusjärgus 60000 reisijat

"See ei ole aastal ainult mälestustes ainult. Ta on osade jaoks ikka täiesti aktuaalne teema ka tänasel päeval veel. Neid turiste, ennekõike välisturiste muidugi kes tulevadki turismiinfokeskusesse ja küsivad, et millal järgmine laev sinna Ventspilsi läheb? Neid on meil iga suvi ja ma arvan e igal nädalal on neid paar tükki kindlasti," ütles turismispetsialist Kristina Mägi.

Paraku oli reisijaid liini käigushoidmiseks ikkagi vähe ja operaator Saaremaa Laevakompanii oli sunnitud kahjumis liini lõpetama.



Saaremaa Laevakompanii endine tegevjuht Tõnis Rihvk meenutas, et aeg, millal nemad liinil lõpetasid oli selge, et seda kommertsliinina pidada ei saa ega tasu. "Siis tuli taha Ventspilsi vabasadam ja Ventspilsi linn. Ja puudu jäi see natukene, mida täna on valmis välja panema kohalik omavalitsus. Ma arvan, et kui jõutakse finantsid paika saada, siis edasine on ainult tehniline küsimus," rääkis Rihvk.

Aga nüüd oleks vähemasti selle tookord puuduoleva summa valmis välja panema Saaremaa vald. Ka Ventspilsi vabasadam, kes ka tookord varasemat liini toetas on liini taaskäivitamisest huvitatud. Kuigi eelmisel aastal Saaremaa-Läti liinile operaatori leidmine ebaõnnestus, pole Saaremaa vald ikkagi püssi põõsasse visanud ja üritab uuesti.

Põhiliseks takerduskohaks on Saaremaa valla abivallavanem Kristiina Maripuu sõnul olnud see, et ei ole olnud sobivat laeva.

"Tõesti ma ei arva, et oleks mõtteks korrata eelmisel aastal luhtunud hanget, vaid vaadata natuke suuremat tervikpilti. Aga see, et püsib see huvi ja soov ja on olemas veidi enam kui kümne aasta tagune praktika, mis näitab, et see asi on olnud võimalik. Nii, et kui me räägiksime järgmisest hooajast näiteks, see oleks tõesti ideaalne."

Tõnis Rihvk märkis, et kindlasti on laev kusagil olemas ja selle liini jaoks olemas.