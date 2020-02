Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 1. veebruari, kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppur peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi, kirjutab maanteeamet enda kodulehel.

Nüüdsest on teooriaeksamil kümme küsimust rohkem ehk siis kokku 40, millele tuleb vastata 30 minuti jooksul. Teooriaeksamil on kaks osa:30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel nagu ka varem. Vastamisel võib teha kuni viis viga.

Kümme küsimust puudutavad aga liiklusohutust, kirjeldades liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga saada või hukkuda. Vastamisel võib teha maksimaalselt ühe vea.

Aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud. Seega ei pea enam ootama, et kõik õppesõidud saaksid sõidetud. Meeles tasub pidada, et maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.

Sõidueksamil ei ole enam detailselt manöövrite kaupa kirjeldatud viisi, kuidas harjutusi sooritada. Nüüd otsustab eksamineeritav, kuidas etteantud situatsioon lahendada. Enne iga harjutust selgitab eksamineerija harjutuse sisu, eesmärki ja hindamise parameetreid.

Harjutuste sooritamisel ei ole enam määratud võimalik katsete arv. Sõidueksamil nõutud kolm harjutust tuleb sooritada kümne minuti jooksul. Eksamineerija loeb eksami mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestatava vea või ei soorita harjutusi selleks ettenähtud aja jooksul.

Enam ei ole ka kindlat vigade loetelu, mille põhjal loetakse sõidueksam mittesooritatuks. Eksamineerija teeb otsuse, kas eksamineeritav sooritas sõidueksami või mitte, lähtuvalt sellest, kas eksamineeritav järgib liiklusreegleid ning sõidab ohutult.

Kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus peab võtma vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist.

Eelmisel aastal võttis maanteeamet vastu 34 068 teooriaeksamit ja 36 207 sõidueksamit. Teooriaeksami läbis esimesel korral 76 protsenti ja sõidueksami 56 protsenti eksamineeritavatest. Sõidueksamitest 26 370 olid B-kategooria eksamid, mille läbis 41 protsenti juhikandidaatidest.