Valitsus peatas autokoolides sõiduõppe

"Sõiduõpe autokoolides on valitsuse korraldusega peatatud, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, simulaatoril või distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamise abil. See tähendab, et tavapärased sõidutunnid, kus sõidukis istuvad koos juhendaja ja õpilane, ei ole lubatud," ütles haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) pressiesindaja Tarmu Kurm ERR-ile.

Sellekohase otsuse võttis valitsus vastu neljapäeval.

"Juba enne valitsuse otsust soovitas HTM tungivalt täienduskoolitused, mille hulka kuulub ka autokoolide tegevus, edasi lükata või võimalusel - näiteks autokoolide teooriaõppe puhul - kasutada nende läbiviimiseks e-õpet," lisas Kurm.

Valitsuse otsusega on lubatud siiski A-kategooria sõidutunnid, kus õpilane on üksi mootorrattal või platsisõidud, kus juhendamine toimub raadio teel eemalt.

Tavapärast sõiduõpet on lubatud korraldada ainult kaitseväelaste, politseinike, päästeteenistujate, abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate koolitamisel. "Sel juhul on tarvilik see, et ametkonnad selle korraldamisel koostööd teeksid ja parima lahenduse leiaksid," rõhutas Kurm.

Valitsuse selgituste kohaselt on sõiduõppe peatamise eesmärk on vähendada kontaktide hulka ja seeläbi takistada viiruse levimist.