Kui näiteks Saksamaal on kadunud 98% soodest, siis Eestis on neid praegu alles 1/3. Teistpidi vaadatuna on aga ka Eesti soodest 2/3 praeguseks kadunud. Milline on märgalade nii öelda majandamise suund ja inimtegevuse mõju nendele, seda uuris Jane Saluorg.