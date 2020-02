Praegu sellel aadressil tegutsev kahekorruseline H-kujuline tellishoone on ehitatud 1963. aastal ning algselt oli maja mõeldud lasteaia tarbeks, kuid huvikool tegutseb seal alates 1984. aastast.

Tallinna linnavaraameti andmetel ei ole hoone fassaadi, katust ega soklit kunagi renoveeritud ning seintes on praod ja niiskuskahjustused, lisaks on hoonesillutis vajunud ning katuse ja seina liitekohas on telliskivid lahti. Ka siseviimistlus ja tehnosüsteemid on amortiseerunud.

Kuna hoone on ehitatud lasteaiaks, on ka selle ruumid kohandatud vastavalt lasteaia planeeringule, mistõttu napib neis pinda aktiivsete huviringide korraldamiseks ning tüüphoone planeeringut ei saa ka täielikult huvikooli vajadustele ümber kujundada. Sinna ei pääse ka liikumispuudega inimesed.

Seetõttu kavatseb Tallinn hoone lammutada ning ehitada asemele huvikoolile sobiva uue kahekorruselise maja, mille ehitusalune pind ja kõrgus jäävad olemasolevaga sarnaseks. Uue hoone arhitektuurne lahendus selgub siis, kui projekteerimishange on läbi viidud.

Mustamäe laste loomingu majas käib umbes 1000-1100 last aastas ja seal tegutseb 89 huviringi.

Huvikoolihoone projekteerimistingimuste eelnõuga saab neljapäevast kuni 20. veebruarini tutvuda Mustamäe linnaosa valitsuses.