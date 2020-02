Kaubanduskoostöö kahe vana hansalinna - Hamburgi ja Tallinna vahel ulatub sajandite taha. Täna räägime aga juba robotite, targa linna ja digitaliseerimise alasest koostööst, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koostöömemorandum sõlmiti EAS Hamburgi esinduse ning Hamburgi tehisintellekti keskuse ehk ARICi vahel. EAS-i investorkonsultant Saksamaal Riina Leminsky ütles, et initsiatiiv koostööks tuli Saksa poolelt.

"Hamburg on iseteadev ja natukene nina püsti. See on see hanseaatlik mõtlemine, nemad vaatavad hästi kõrgele ja kaugele ja meie väike Eesti jäi neil kahe silma vahelt välja. Me oleme aastaid võidelnud selle nimel et nad meid märkaks, ja see hakkab nüüd vilja kandma. On hea tõdeda, et initsiatiiv selle lepingu puhul tuli Hamburgi poolelt," ütles Leminsky.

Hamburgi Tehisintellekti keskuse ARIC juht Alois Krtil märkis, et Hamburgi jaoks on Eesti digitšempion. "Ma usun, et on palju koostöövõimalusi Hamburgi IT ettevõtetele, sest paljud asjad, millest meie siin aktiivselt kõneleme nagu e-valitsus, targad teenused ja tehisintellekt on seal juba rakendatud," sõnas Krtil.

Krtil lisab, et ARIC ootab täna allkirjastatud koostöömemorandumilt mitte üksnes tühje sõnu vaid konkreetsete projektide käivitumist.

"Oleme kogunud juba mõned projekti ideed targa linna lahenduste osas ja tahaksime sel suunal koostööd teha. See tähendab, et me plaanime vastukülaskäiku koostööst huvitatud ettevõtetele, mis viiksid konkreetsete projektideni. Nii et see ei ole ühekordne aktsioon, vaid pikaajaline koostöö," lausus ta.

Memorandumi allkirjastamise eel toimus Eesti-Saksa äriseminar. Riina Leminsky sõnul oli seal teemaks ühiskonna valmisolek tehisintellekti kasutuselevõtuks.

"Kuidas ühiskond sellega kaasa tuleb ja kuidas tuua digitaliseerimine ja tehisintellekt või robotid lihtsa inimeseni, et nad sellest aru saaksid ja igapäevastes toimingutes aitaks ja toetaks," rääkis Leminsky.

ARIC-i esindaja sõnul on suured Saksa ettevõtted kinnitanud huvi Eestiga koostöö vastu, teiste seas Airbus, Lufthansa Grupp, Deutsche Bahn ja Bosch.