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AfD fraktsiooni asejuht: teised parteid on peagi sunnitud meiega koostööd tegema

Välismaa
Foto: Bundestag/Achim Melde
Välismaa

Saksamaa pühapäevastel piirkondlikel valimistel prognoositakse liidukantsler Friedrich Merzi juhitud kristlikele demokraatidele taas tagasilööke ja see suurendab survet tema ametispüsimisele. Hea tulemuse saavutab tõenäoliselt jälle äärmusparempoolne AfD. Parlamendi AfD fraktsiooni asejuht Stefan Keuter ütles, et teised parteid on peagi sunnitud nendega koostööd tegema.

Järjekordsed kohalike valimiste kampaaniad Saksamaal on lõpusirgel. Läänemere-äärses Mecklenburg-Vorpommernis on küsitluste järgi võitmas AfD ja sotsiaaldemokraadid.

"Mecklenburg-Vorpommern on meie kodu. Me ei anna oma kodu AfD-le," ütles sotsiaaldemokraatide esinumber Manuela Schwesig

Berliinis moodustavad esikolmiku vasakpoolsed, kristlikud demokraadid ja AfD. Selge on see, et äärmusparempoolsed liiguvad laineharjal ja usuvad, et teistel poliitjõududel ei ole enam kaua võimalik neid võimust eemal hoida.

"Tulemüüril ei ole tulevikku. Nagu me ütleme – tõmmake tulemüür maha. Kui ei ole mõistlikku koostööd teiste parteide vahel, siis peavad nad selle müüri maha tõmbama ja meiega koostööd tegema. See on valijate tahe," lausus Bundestagi AfD fraktsiooni asejuht Stefan Keuter.

Kas ja kuidas peaksid teised parteid suure valijate toetusega AfD-ga koostööd tegema ja milline on nende enda huvi seda teha – see on Saksamaal aruteluteema. Esialgu niinimetatud tulemüür püsib. Üks teema, kus AfD ja praeguste valitsusparteide seisukohad vastanduvad, on Venemaa ja Ukraina. AfD räägib jätkuvalt vajadusest läbi rääkida. Küsin, kuidas AfD näeb üha sagenenud hübriidrünnakuid Saksamaal.

"Ma mõistan Venemaad ausalt öeldes, kes ütleb, et Saksamaa on osa sõjast – me saadame relvi ja me toetame Ukrainat ja ma saan aru, et Venemaale see ei meeldi. Me peame Venemaale selgeks tegema, et me ei talu rünnakuid ja hübriidrünnakuid Saksamaale ja me peame maha joonistama punased jooned. Meie valitsus ilmselt teebki seda ja meie teeksime sama, aga lisaks sellele on läbirääkimised, üksteisega rääkimine ja diplomaatia meie jaoks esikohal," vastas Keuter.

Kampaania lõpusirgel kõlas taas soov parandada suhteid Venemaaga.

"Just siin, Mecklenburg-Vorpommernis, on see teie ukselävel. Lubminis tulevad Nord Streami torud kaldale. Me tahame Nord Streami taas võrku ühendada. Me vajame taas taskukohast gaasi," ütles AfD kaasjuht Tino Chrupalla.

"Järgmisest nädalast alates on liidukantsleri toon väga vaikne, me ei kuule seda enam, sest eelmisel nädalal pidas liidukantsler Friedrich Merz oma viimase kõne. Ja see on teie kätes," lausus AfD kaasjuht Alice Weidel.

Friedrich Merzi kristlikud demokraadid kaotavad prognooside järgi kohti mõlemal liidumaal. Sõltuvalt kaotuse suurusest võib see viia ka ebapopulaarse kantsleri tagasiastumiseni.

Toimetaja: Marko Tooming

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