Pihl ja Vedler: listeerialood aitasid loodetavasti toiduohutust tõsta

ERR-i ajakirjanik Anna Pihl rääkis, et täna on näha märgid, et M.V. Wooli tehasega läheb kõik paremuse poole. "Tehas avati, see tähendab, et seal peaks nüüd ikkagi kõik korras olema. Loodetavasti see nii ka jääb," sõnas ta.

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Sulev Vedleri sõnul aitas listeerialood tõsta inimeste teadlikkust ning ka toiduohutust. "Inimesed teavad nüüd, mis on listeeria, nad teavad, et toidu sees võib midagi ka ohtlikku olla. Need, kes on riskirühmas, peavad sellega arvestama. Ja toiduohutus Eestis tõenäoliselt kasvas. Ja seal firmas ka tõenäoliselt läksid asjad paremaks," lausus Vedler.

Vedler märkis, et tegemist ei olnud must-valge, vaid halli looga. "Üheltpoolt oli tunnustatud ettevõtja, kes oli väga suure surve all ja kes ütles, et riigiamet survestab ja tegutseb konkurendi huvides. Ta rääkis, kuidas ta iga päev sööb võileiba, kus kalaviil on paksem, kui see leib. Ja ütles, et ta ise on riskirühma liige ja ta ei ole ära surnud. Terviseamet ütles, et on tegemist tapva bakteriga, aga seda ei saa seostada konkreetse firmaga. Ja teiselt poolt tuli veterinaar- ja toiduamet, kes ütles, et tapvat bakterit on leitud ainult sealt tehasest ja on vaja midagi ette võtta. See oli täpselt samamoodi õige," meenutas Vedler.

Anna Pihl täiendas Vedlerit:"kui alguses tehas ütles, et ei saa öelda, et see konkreetne bakteri tüvi oleks kedagi tapnud, siis mina ühe looga tõestasin ära, et see sama bakteri tüvi, mis sealt tehasest leiti, on ikkagi viinud konkreetse inimese surmani," sõnas Pihl.

Teisena märkis Pihl, et 2019. aastal Eestis enam haigusjuhtumeid ei olnud, aga Taanis oli kaks surmajuhtumit ning Itaalias oli üks haigusjuhtum. "Seda ei saa vaadata väga kitsalt ja kui inimeste tervis on ikkagi ohus, siis kõiksugused ärihuvid peaksid jääma teisele kohale," lausus Pihl.

Küsimusele, kuidas ajakirjanik suudab nii suurt lugu kajastades objektiivseks jääda vastas Vedler, et ajakirjanik peab alati jääma kõiges kahtlema. "Ta peab alati mõtlema, et kuidas ma suudan oma juttu tõestada. Ja ta peab mõlemale poolele sõna andma. Siin see võti ongi," ütles Vedler.

Anna Pihl ütles, et Bonnieri preemia saamine on suur au ja iga noore ajakirjaniku unistus. Samas märkis ta, et ükski ajakirjanik Bonnieri saamise eesmärgiga oma tööd ei tee.

Sulev Vedleri sõnul on see tema jaoks kutsemeisterlikkuse võistlus. "Nii nagu annavad arstid üksteisele preemiaid ja prokurörid ja advokaadid ja kündjad. Ma olen väga rõõmus, et kolleegid tunnustasid."