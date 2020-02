Eesti ülikoolidesse tuleb väljastpoolt EL-i enim tudengeid Venemaalt ja Nigeeriast

Statistika ajavahemikust 2015.-2019. aastani näitab, et Tartu ülikoolis on kolmandate riikide tudengeist enim Venemaalt tulnuid, järgnevad Ukraina ja Aserbaidžaani kodakondsusega üliõpilased.

Tallinna tehnikaülikoolis on kõige suurema esindatusega aga nigeerlased, järgnevad India ja Bangladeshi tudengid. Nigeeriast pärit EL-i väliseid õppureid on üle saja ka Tallinna ülikoolis ja Mainoris, viimases on aga enim esindatud Bangladeshist tulnud üliõpilased.

Väiksem on kolmandatest riikidest pärit tudengite hulk Eesti muusika- ja teatriakadeemias, kus kõige suurema esindatusega on Hiina ja Korea üliõpilased.

Siseministeerium saatis detsembris kooskõlastusringile välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, millega soovis piirata Eestis õppivate välismaalaste ja lühiajaliste töötajate võimalusi oma lapsi Eestisse kaasa tuua ja ühtlasi keelata välistudengite töötamise rohkem kui 16 tundi nädalas.

Seadusemuudatusega tahetakse tagada, et Eestisse jääksid pärast õpinguid ainult need välismaalased, kes annavad Eesti ühiskonnale ja majandusele olulist lisandväärtust. Ühtlasi tahetakse ennetada olukordi, kus õpirände eesmärk pole haridust omandada, vaid Schengeni alale pääseda ja siin püsivalt elama asuda.