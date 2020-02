Šveitsi pangahiiu Credit Suisse tegevjuht Tidjane Thiam teatas, et astub ametist tagasi ja tunnistas et nuhkimisskandaal on tekinud ärevust ja toonud kahju panga mainele.

Panga teatel kiitis nõukogu Thiami tagasiastumise heaks neljapäeval ja see jõustub 14. veebruaril, pärast panga kvartalitulemuste esitlemist. Uueks tegevjuhiks saab Thomas Gottstein, kes praegu juhib panga Šveitsi äri.

Credit Suisse teatas läinud kuul, et firma kunagise peadirektori suunistel nuhiti üht firma endist tippjuhti. Peadirektor oli selleks ajaks juba tagasi astunud ühe teise töötaja tagant nuhkimise tõttu.

"Ma ei teadnud kahe endise kolleegi jälgimisest midagi," ütles Thiam. "See on Credit Suisse'i kahtlemata häirinud ja tekitanud ärevust ja valu. Ma kahetsen, et see juhtus, see ei oleks pidanud kunagi juhtuma."