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Võrumaale reisivad turistid soovivad üha enam külastada piiritaristut

Eesti
Piirivööndi algust tähistav liiklusmärk Kagu-Eestis, Võhandu jõe ületava silla juures Võõpsu aleviku ja Võõpsu küla vahel. 16. aprill, 2025.
Piirivööndi algust tähistav liiklusmärk Kagu-Eestis, Võhandu jõe ületava silla juures Võõpsu aleviku ja Võõpsu küla vahel. 16. aprill, 2025. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Võrumaal piiri ääres tegutsevad turismiettevõtjad peavad kohanema külastajate soovidega, kes üha enam tahavad vaatamas käia nii piiritaristut kui ka Balti kaitsevööndi rajatisi.

Meremäe asula lähistel, kuhu on eramaadele kaevatud viivituskraavid koos kaitsevalliga, on muutumas üha enam turismiobjektiks, mida just välismaalt siia tulnud turistid tahavad ise oma silmaga vaatamas käia.

"Tullakse ja küsitakse, et kus saaks vaatama minna neid kaitsekraave, kas saaks minna piiri äärde, et kas on võimalik näha neid taristuid. Seda küll küsitakse ja tean, et mõned on läinudki kohapeale piiluma, et ega sellest ei pääse ja ma usun, et see on vaatamisväärsus täna. Kui nüüd Seitsmemägi on valmis, siis ka sinna väga palju tahetakse minna," lausus Kirsi talo perenaine Kaidi Kerdt.

Kuigi piiriäärsel Setomaal püütakse turistidele tutvustada kohalikku kultuuri, siis turistid ei taha jätta kasutama võimalust näha ka piiritaristut.

"Sel suvel ongi olnud päris palju seda, et ma olen teinud oma tuuriprogrammi natuke ringi. Inimeste huvi seda konkreetset tara näha on nii suur. Me oleme käinud vaatamas seda tara, sellisest lugupidavast kaugusest, sest ma tean, kui kaugele minna tohib. Samuti oleme rääkinud kaitsekraavidest ja näidanud draakonihambaid," sõnas giid ja reisikorraldaja Setomaal Helen Alumäe.

Kohalikud peavad külastajaid sageli ka rahustama, selgitades, et piiri ääres on turvaline elada, sest seal töötab piisavalt palju politseinikke ja piirivalvureid.

"Ütleme, et rahvusvaheline turist küsib hästi palju, et kas on ikka turvaline siin piiri ääres, et kuidas te end tunnete, et kas te ei karda n-ö sõjaohtu. Neid küsimusi ikka on. Samas Eesti turist sellest väga palju heidutada ei lase," lausus Kerdt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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