SEB pank otsustas töölepingu Balti divisioni juhi Riho Undiga lõpetada

"Jonas Ahlström alustas SEB-s tööd 2005. aastal ning ta on töötanud panga erinevates üksustes strateegilistel ja juhtivatel ametikohtadel. Näiteks on ta juhtinud SEB Grupi strateegia üksust, kus tal oli otsene vastutus SEB äriplaanide loomisel ja elluviimisel. Alates 2018. aastast on Jonas olnud SEB Balti divisjoni finantsjuht," teatas SEB reedel.

"Mul on hea meel, et Jonas Ahlström võttis vastu olulise ülesande ja asus juhtima SEB Balti divisjoni. Tal on seljataga pikaajaline ja tulemuslik töö SEB-s ning viimased kaks aastat on ta edukalt kandnud Balti divisjoni finantsjuhi ametit. Teades Jonase teekonda ja kogemust läbi erinevate ametikohtade SEB-s, olen kindel, et tema töö Balti divisjoni juhina saab olema edukas," ütles pressiteate vahendusel SEB Grupi president ja juhatuse esimees Johan Torgeby.

Alates 2016. aastast kuni reedeni juhtis SEB Balti divisjoni Riho Unt. Riho Unt liitus pangaga 2001. aastal ning ta on olnud pangas mitmetel juhtivatel kohtadel. "Pärast 20 aastat pangas olen ma otsustanud liikuda edasi. Olen saanud SEB-s olla mitmetes põnevates ametites, neist viimased neli olen juhtinud SEB pankasid Baltimaades. Olen SEB-le tänulik selle teekonna eest," ütles Unt.

Riho Unt lahkub pangast selle aasta suve lõpus. Seni jätkab ta SEB Baltimaade pankade nõukogude esimehena ja asub lisaks sellele nõuniku rolli, keskendudes avaliku ja erasektori koostöö arendamisele finantskuritegevuse vastu võitlemisel ning SEB võimekuste suurendamisele finantskuritegevuse takistamisel, teatas SEB.