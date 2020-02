"Kindlasti ei muudete riigikogus seda reformi nii palju, et president saaks selle välja kuulutada. Võib-olla mingites küsimustes muudatused tehakse nagu tehti juba pärast õiguskantsleri seisukohavõttu, aga mitte põhimõttelisi muutusi," leidis ERR-i ajakirjanik Urmet Kook. Seeõttu ei saa seaduses vastuolusid põhiseadusega leidnud president Kersti Kaljulaid seda välja kuulutada, mis tähendabki, et lõplik otsustamine läheb riigikohtusse, lisas ta. "Seega läheb sama moodi nagu kaitseväe korralduse seadusega," märkis ta viidates seadusele, millega kaitsevägi saanuks laiemad võimalused inimeste varjatud jälgimiseks ja mille osas jõudis vaidlus riigikohtusse, mis andis õiguse presidendile.

"Saan ka aru, et see jõuab riigikohtusse. Sest kui ka president oleks seaduse välja kuulutanud, siis oleks ilmselt õiguskantsler või huvigrupid selle vaidlustanud. Ja kindlasti ka mõned riigikogu saadikuid," rääkis ka saatejuht Mirko Ojakivi. "Kui rääkida õiguskindlusest ja -selgusest, siis see on asjalik otsus (et teema riigikohtus selgeks vaielda)," tõdes ta.

Saatekülalised leidsid ka, et kui Eesti vabatahtlik pensionisüsteem oleks olnud sellega liitunute jaoks soodsam - madalamate fondivalitsemise tasude ja kõrgema tootlikkusega - siis võib-olla ei oleks Isamaa algatatud reform üldse teemaks tõusnudki.

"Pensionireformi algatusteinud siiski ühe hea asja - fondid on muutunud tulusamaks. Tundub, ekui pangad oleks kogu pensioniaja sama kliendisõbralikkuse ja tootlikkusega tegutsenud, siis võib-olla poleks see teema kerkinudki," leidis Kook.

"Selgelt ei saa öelda, et tegu on maailma parima süsteemiga, alati saab parandada," tõdes ka Ojakivi, kelle sõnul peab riigikohus, kus on Eesti parimad juristid, nüüd otsustama, kas poliitika tegemise õigus pensionireformis kaalub üles õigusliku riive, mis sellega kaasneb.

Sellelt pinnalt leidsid ajakirjanikud ka, et opositsioon on seni pensionireformi teemal pannud põhirõhu koalitsiooni kritiseerimisele, selle asemel, et ise oma positiivse programmiga välja tulla. Ojakivi möönis siiski, et Reformierakond on oma seaduseelnõu sel teemal esitanud.

Kolmanda ajakirjanikuna saates osalenud Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio märkis, et ilmselt tuleb pensionireformi jõustumisel selles esile nii palju ootamatuid aspekte, et pensionisüsteemi tuleb peagi uuesti parandama hakata.

Lisaks käsitlesid saatekülalised ka apteegireformi ning Tartu Ülikooli Kliinikumi sisetüli teemasid.