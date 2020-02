Rahanduskomisjon sai pensionireformi osas kätte presidendi põhjendused

Riigikogul on kaks valikut - kas hakata seadust muutma nii nagu soovis president või võtta seadus vastu muutmata kujul. Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et tema on jõudnud presidendi põhjendustega põgusalt tutvuda.

"On üks tehniline viga, mida ka president on märganud ühe perekonnaseaduse juures, et on üks sõna läinud valesti ja see tehniline parandus tuleb kindlasti sisse viia," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Ta lisas, et presidendi põhjendused vaatab läbi koalitsiooni töörühm koos juristidega ning siis selgub kas ja millised muudatused tuleks seadusesse lisaks tehnilise vea parandamisele teha.



Reformierakonna fraktsiooni liige Taavi Rõivas arvas, et riigikogu peaks ikkagi seadust uuesti sisuliselt arutama

"Ei ole välistatud loomulikult ka see, et koalitsioon ajab oma jonni edasi, ütleb nui neljaks, meid ei huvita sisulised argumendid, meid ei huvita põhiseaduse argumendid, meid ei huvita isegi see, et tehniliselt on midagi valesti ja lükkavadki selle teerullinna läbi," rääkis Rõivas.

Hinnangu presidendi poolt tagasi saadetud seadusele peavad andma rahanduskomisjon ja põhiseaduskomisjon. Aivar Kokk ütles, et rahanduskomisjon arutab seadust lähiajal. kuid sellel nädalal seda küsimust komisjoni päevakorras ei ole. Komisjonil on võimalus tulla kokku erakorraliselt.