Elektri hind langeb öösel peaaegu nulli, Soomes ja Taanis lausa alla nulli

Soomes tehakse ööl vastu esmaspäeva ajalugu, kui esimest korda langeb elektri hind börsil alla null euro. Põhjuseks on tormituuled, soe ilma ja streikide tõttu vähenenud elektritarbimine, krijutab Yle.

Põhjamaade elektribörsi Nord Pooli kodulehel on Soome piirkonnas 10. veebruari esimesed neli tundi elektri hinnaks -0,07 kuni -0,20 eurot megavatt-tunni kohta. Seejärel liigub hind taas positiivsele poolele, kerkides hommikutundideks 13 kuni 14 euroni.

Soome energiaameti börsijuht Antti Paananen ütles Ylele, et elektri tootmine on sel ajal suurem kui tarbimine.

Tuuleenergia saab kosutust Atlandilt saabuvate tormituultega ning kuivõrd talv on soe, on ka tarbimine tavapärasest väiksem.

Soomes on tegu esmakordse juhtumiga, varem on börsil elektri hind olnud negatiivne Taanis ja Saksamaal ning seda rohkem kui ühe korra. Näiteks ööl vastu esmaspäeva on Taanis elektri hind miinuses lausa 2,7 euroga megavatt-tunni kohta.

Üsna nulli langeb ööl vastu esmaspäeva elektri hind ka Eestis. Nord Pooli järgi on kell 1 kuni 2 megavatt-tunni hinnaks 0,08 ning kella kahest kolmeni 0,07 eurot.