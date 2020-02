Terve veebruarikuu saab Taani pealinnas nautida võimsat valgusfestivali. Korraldajad rõhutavad, et kasutatav energia on suures osas toodetud tuulest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäevane turustatistika näitas, et 80 protsenti Taani tarbimisest tuli tuuleelektrijaamadest ja päeva esimestel tundidel oli elekter miinushinnaga. Seda tuleb Taanis viimasel ajal sageli ette. Seda enam, et elektritootjatele makstakse toetusi sõltumata elektri turuhinnast. Toodetakse võimalikult palju, et saada maksimaalne toetus.

Kuid miinushinna rekord löödi esmaspäeva öösel Saksamaal, mis oli NordPooli andmete järgi -16.16 megavatt-tunni eest.

"Siin on kolm tegurit: tugev tuul, nagu me seda näeme ka täna Eestis; siis madal tarbimine, mis on ka selle aasta veebruarile väga iseloomulik, et on väga soe ja tarbimine on madal; ja minu jaoks, mida me ise ka oleme vaadanud - koostootmisjaamadel, kes toodavad nii sooja kui ka elektrienergiat, on jaama kinnipanemine mõneks tunniks ja uuesti käivitamine tunduvalt kulukam kui hoida neid käigus ja müüa energia väikese miinusega tarbijatele," selgitas NordPooli börsi Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Arus.

Vastutuule rattarallil Hollandis mõõdeti tuult ühes elektrituulikutega. Miinushinna puhul peaks tootja justkui tarbijale peale maksma, kuid kuna turul arveldatakse päevapõhiselt, siis on summa plussis.

Tuult ja päikest on paraku raske planeerida ning sedamööda, kuidas kasvab nende osakaal energiatootmises, peab suurte kõikumistega harjuma, näiteks otsima salvestusvõimalusi. Ka fikseeritud toetuste süsteem hakkab Euroopas taanduma.

"Üle-eelmisel aastal saime paika skeemi, millega me edaspidi toetame taastuvenergiat vähempakkumise põhiselt. See tähendabki, et me kutsume kõiki pakkujaid osalema enda tuuleparkidega ja ma leiame sealt parima hinna tarbija jaoks. Kui keegi ütleb, et ta teeb 30, 20 euroga megavatt-tunnist selle tuulepargi ära, siis me maksame ainult hinnavahe nendel tundidel, kui see hind on madalam," rääkis majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga.

Teoreetiliselt võidaks nii-öelda miinustunnil börsipaketiga kodutarbija, kuid suure osa arvest moodustab ikka võrguteenus.