Soome päritolu kullerifirma Wolt Eesti tegevjuht Liis Ristal oli väga üllatunud, kui kuulis, et toidu kojukandeteenuse turul Woltile konkurentsi pakkuv Eesti firma Bolt ei maksa oma kullerite tasult tööjõumakse, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Maksuamet on teinud sõidujagamisteenusele seadusest meelevaldselt mööda minnes erandi. Maksuameti kodulehel on juhend, mis ütleb, et eraisikust autojuhid, kes teevad üksikuid juhuslikke sõite, mida ettevõtluseks lugeda ei saa, peavad teenitud tulud ise deklareerima oma tuludeklaratsioonis ja maksma tulumaksu," kommenteeris olukorda EPL-ile riigikogu reformierakondlasest liige Aivar Sõerd, kes on varem olnud ka maksuameti juht.

Maksuameti eelmine peadirektor Marek Helm selgitas EPL-ile, et kui sõidujagamisplatvorm Uber 2015. aasta Eestis tegutsemist alustas, siis lepiti kokku, et tekitatakse väga lihtne viis, kuidas sõidujagajad saavad info oma sissetulekust ühe hiireklõpsuga maksuametile saata ja siis tulumaksu ära maksta.

Helm märkis, et kuna esialgu tegelesid inimesed sõidujagamisega töö kõrvalt ja see oli neile lisasissetulek ning teiseks oli ka traditsiooniliste taksofirmade taksojuhtidelt saadud maksutulu päris pisike, siis otsustati, et uute jagamismajanduse ettevõtete toetamisega pole riigil suurt midagi kaotada ja seetõttu sotsiaalmaksu sõidujagajatelt koguma ei hakata.

Praegu leiab MTA siiski, et kuna platvormide kaudu taksoteenuse osutamine on ettevõtlus, siis peab teenuse osutaja otsustama, mis ettevõtlusvormi kaudu ta seda teeb ning sellest lähtuvalt ka makse maksma.

"Jagamismajanduse kaudu toimetavatel inimestel ei ole jäetud valikut, kas maksta või mitte maksta - sealt kaudu toimetamine on reeglina ettevõtlus. Ja ettevõtluse puhul ettevõtja ise maksab maksud, sest ettevõtjal on võimalik arvesse võtta ka kulutused. Ehk et väljamaksja ei saagi õigesti maksukohustust arvutada," rääkis MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi esmaspäeval "Vikerhommikus".

"Nii et pigem on asi liikumas sinna suunas, ja ka meie tegutseme, et kõik, kes jagamismajanduse platvormide kaudu toimetavad, valivadki õige maksustamise režiimi. Et kes on ettevõtja, toimetab ettevõtjana, mitte siis nagu füüsiline isik ja jättes oma tulu deklareerimata. Jagamismajanduse tulles tõesti oli selline võimalus, et see maksustamise režiim, mis tol ajal oli, siis veel ettevõtluskontot ei olnud, oli nii ebarealistlikult täidetav, et siis poleks keegi maksukohustust täitnud ja siis me võimaldasime nendel platvormidel tuludeklaratsiooni andmeid saata. Aga elu näitab, et tegelikult nende andmete saatmine on aasta-aastalt väiksemaks jäänud, sellepärast inimesed valivadki õige maksustamise režiimi ja nende puhul - nagu siin artiklis oligi Boldi näide - nad ongi ettevõtjad ja peavadki ennast teismoodi maksustama," rääkis Liivamägi.

EPL märgib siiski, et kui tavalisel palgatöötajal võetakse riigimaksud kohe maha ja arvele saab ta oma palga juba pärast seda, siis sõidujagajatega on teine lugu ning kui nad oma tulusid deklareerida ei oska või ei taha, jääb riigil raha saamata.