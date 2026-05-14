X!

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

Eesti
Maksu- ja Tolliamet
Maksu- ja Tolliamet Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rahandusministeeriumi eelnõu järgi saab maksu- ja tolliamet (MTA) konkreetse õiguse nõuda pankadelt välja pangasaladusi, samas peab MTA täitmisregistri korraldustes täpselt põhjendama, miks nõue esitati.

Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, millega nii maksukorralduse seadusesse kui ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusesse lisatakse sõnaselge viide pangasaladusele ja konto väljavõtetele kui lubatud andmeartiklitele ja taastatakse MTA ja rahapesu andmebüroo (RAB) õigus kasutada täitmisregistri infovahetuskanalit automatiseeritud päringuteks.

Seaduses sätestatakse suletud loetelu andmetest, mida tohib selle kanali kaudu küsida (näiteks konto olemasolu, saldo, väljavõte, tegelik kasusaaja). Kui asutus soovib muud infot, tuleb esitada kirjalik ettekirjutus posti või e-kirjaga.

Seletuskirjas seisab, et seadusesse sätestatakse sõnaselgelt, et MTA teabe nõudmise õigus ulatub krediidiasutuste puhul ka pangasaladuseni.

Nii MTA kui ka RAB ligipääs täitmisregistrile pannakse seadusesse täpselt kirja ning MTA-le lisatakse seadusesse nõue, et täitmisregistri infovahetuskanali kaudu esitatavas teabekorralduses peab olema ka selgitus korralduse andmise aluseks olevate faktiliste asjaolude kohta ehk MTA peab edaspidi selgitama, mis põhjustel ei suutnud nad nõutavat teavet kätte saada maksukohustuslaselt endalt.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et muudatused on tingitud õiguskantsleri mullusest kirjast, milles nenditakse, et MTA juurdepääs täitmisregistrile väljaspool kriminaalmenetlust on seaduses kirjas segaselt. Kirjas osutatakse ka sellele, et seadustes pole RAB-il selgesõnaliselt õigust saada pangakonto väljavõtet.

Peale õiguskantsleri kirja piiras justiits- ja digiminister Liisa Pakosta mitme riigiasutuse juurdepääsu täitmisregistrile. Kõige rängemalt puudutas piirand MTA-d ja RAB-i, viimase puhul võeti täitmisregistri kasutamise õigus täiesti ära.

Seadusega täpsustakse RAB-i õigust saada täitmisregistri kaudu andmeid, mis sisaldavad ka pangakontot ja -väljavõtet.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et samuti on vaja tuua seaduse tasandil välja andmete säilitamise tähtajad, et isikule oleks tagatud selgus andmete töötluse osas. Eelnõuga sätestatakse ka, et andmekaitse Inspektsioon teeb regulaarset järelevalvet RAB-i poolt konto väljavõtte andmete töötlemise seaduslikkuse üle.

Eelnõuga piiritletakse andmesubjekti õigused andmetega tutvumisel ning tuuakse kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ära selged alused, milliseid õigusi ja millisel juhul on RAB-il võimalik piirata.

Eelnõuga antakse RAB-ile üleminekuaeg täitmisregistri päringute kuvamise tehnilise lahendusega liidestamiseks kuni 2027. aasta 1. märtsini.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:01

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

16:32

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

16:18

Pärtelpoeg stardib Supermoto MM-etapil Sardiinias

15:48

Iraani meedia: Iraan lasi Hiina laevad Hormuzi väinast läbi

15:44

Zelenski endine kantseleiülem vahistati

15:42

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

15:35

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

15:25

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

15:14

Briti tervishoiuminister lahkub Starmeri tõttu ametist Uuendatud

15:13

Kohus on Telialt e-kirjade väljaküsimise märkinud korduvalt lubamatuks tõendiks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

12:13

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

14:57

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

12:55

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

13:12

Läti peaminister Evika Siliņa astub tagasi Uuendatud

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

ilmateade

loe: sport

17:01

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

16:18

Pärtelpoeg stardib Supermoto MM-etapil Sardiinias

15:42

Selgus U-17 jalgpallikoondise koosseis koduseks EM-finaalturniiriks

15:03

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

loe: kultuur

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

loe: eeter

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

13:00

Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

Raadiouudised

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo