MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, millega nii maksukorralduse seadusesse kui ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusesse lisatakse sõnaselge viide pangasaladusele ja konto väljavõtetele kui lubatud andmeartiklitele ja taastatakse MTA ja rahapesu andmebüroo (RAB) õigus kasutada täitmisregistri infovahetuskanalit automatiseeritud päringuteks.

Seaduses sätestatakse suletud loetelu andmetest, mida tohib selle kanali kaudu küsida (näiteks konto olemasolu, saldo, väljavõte, tegelik kasusaaja). Kui asutus soovib muud infot, tuleb esitada kirjalik ettekirjutus posti või e-kirjaga.

Seletuskirjas seisab, et seadusesse sätestatakse sõnaselgelt, et MTA teabe nõudmise õigus ulatub krediidiasutuste puhul ka pangasaladuseni.

Nii MTA kui ka RAB ligipääs täitmisregistrile pannakse seadusesse täpselt kirja ning MTA-le lisatakse seadusesse nõue, et täitmisregistri infovahetuskanali kaudu esitatavas teabekorralduses peab olema ka selgitus korralduse andmise aluseks olevate faktiliste asjaolude kohta ehk MTA peab edaspidi selgitama, mis põhjustel ei suutnud nad nõutavat teavet kätte saada maksukohustuslaselt endalt.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et muudatused on tingitud õiguskantsleri mullusest kirjast, milles nenditakse, et MTA juurdepääs täitmisregistrile väljaspool kriminaalmenetlust on seaduses kirjas segaselt. Kirjas osutatakse ka sellele, et seadustes pole RAB-il selgesõnaliselt õigust saada pangakonto väljavõtet.

Peale õiguskantsleri kirja piiras justiits- ja digiminister Liisa Pakosta mitme riigiasutuse juurdepääsu täitmisregistrile. Kõige rängemalt puudutas piirand MTA-d ja RAB-i, viimase puhul võeti täitmisregistri kasutamise õigus täiesti ära.

Seadusega täpsustakse RAB-i õigust saada täitmisregistri kaudu andmeid, mis sisaldavad ka pangakontot ja -väljavõtet.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et samuti on vaja tuua seaduse tasandil välja andmete säilitamise tähtajad, et isikule oleks tagatud selgus andmete töötluse osas. Eelnõuga sätestatakse ka, et andmekaitse Inspektsioon teeb regulaarset järelevalvet RAB-i poolt konto väljavõtte andmete töötlemise seaduslikkuse üle.

Eelnõuga piiritletakse andmesubjekti õigused andmetega tutvumisel ning tuuakse kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ära selged alused, milliseid õigusi ja millisel juhul on RAB-il võimalik piirata.

Eelnõuga antakse RAB-ile üleminekuaeg täitmisregistri päringute kuvamise tehnilise lahendusega liidestamiseks kuni 2027. aasta 1. märtsini.