Bolti kliente üllatas lisatasu Tallinnast väljasõidul

Bolti taksoäppi kasutades ootamatult rasvase arve saanud ERR-i ajakirjanikule vastati ettevõttest, et linnast väljasõidul on teatud piirkondades kehtestatud lisatasud ning et see "uus funktsioon" kehtib alates 14. juunist.

Bolt saatis ka nimekirja Tallinna läheduses asuvate piirkondadest, millele on kehtestatud lisatasu. Näiteks Tallinna piirest Murastesse, Sakku või Sauele sõites lisandub tavalisele kilomeetripõhisele tasule viis eurot, Keilasse sõites aga koguni seitse eurot. Neli eurot lisandub arevele, kui sõita Tallinnast Maardusse või Jürisse, kaks eurot tuleb juurde maksta sõidu eest Tabasallu või Laagrisse.

Bolti kodulehel lisatasude kehtestamise kohta info puudub. Bolti esindaja ütles, et teavitatud pole inimesi seetõttu, et tegu on uue funktsiooniga ja praegu alles kaalutakse "antud toote plusse ja miinuseid". Lisatasu, mida esindaja nimetas "toll fee"-ks, pidavat motiveerima taksojuhte töötama aktiivsemalt ka piirkondades väljaspool Tallinna ning et tegu on klientide enda ettepanekuga.

Taksoäpp Uber võttis "muutujaga hinnastamise üle 11 km distantsidel" kasutusele kolm aastat tagasi. See tähendab, et hinna arvutamine muutub peale 11 kilomeetrit. "Kuni 12 kilomeetrini on ühe läbitud kilomeetri hind tavapärased 0,3 eurot, peale 11 kilomeetri läbimist on iga järgneva kilomeeteri hind 0,45 eurot. Teised komponendid hinna arvutamise valemis ei muutu. Nagu ikka saab sõidu eeldatavat maksumust rakenduses näha enne auto tellimist," selgitatakse lisatasu ettevõtte kodulehel.

Tarbijakaitseamet: sõitjat peab lisatasust teavitama

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe ütles ERR-ile, et üldistest hinnamuudatustest eraldi kliente teavitama ei pea.

"Küll aga on vedaja kohustatud enne sõidu alustamist teatama sõitjale sõidu maksimumhinna koos maksudega, või kui sõidu sihtpunkti ei ole eelnevalt määratud, teavitama sõitjat hinna komponentidest, hinna arvutamise aluseks olevast tariifist või hinna arvutamise muust alusest nii, et sõitjal on võimalik sõidu lõpphind piisava täpsusega arvutada," selgitas ta, ja lisas, et eelnev info tuleb vedajal sõitjale esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

"Tavapäraselt avaldatakse taksoveo hinnad rakenduses, mille vahendusel takso tellitakse," märkis Helemäe.

ERR-i küsimusele, kas klient on kohustatud tasuma arve, kui see on rakenduse poolt kuvatud hinnast märksa kõrgem, sest sellele lisandub lisatasu – näiteks näitab rakendus, et sõit Sakku maksab kümme eurot, aga lõpparve on lisatasu tõttu viis eurot suurem – vastas Helemäe, et seadus näeb sõitjale ette õiguse tasumisest keelduda, kui vedaja rikub taksoteenuse hinna avaldamise nõudeid.

Praegu on Bolti rakendusega lood nii, et kui näiteks sisestada marsruudiks Tallinn-Saue, siis ei kuvata mingit infot, et lisandub lisatasu.

Helemäe märkis samas, et viimasel ajal on sel teemal nende poole pöördutud vaid mõnel korral. "Probleemidest tendentsi hetkel välja lugeda ei saa," ütles ta.