Kui tarbijale võib jääda mulje, et toidu kojuveo hind kujuneb üksnes restorani eine hinnast ja kullerteenusest, siis tegelikkuses maksavad restoranid iga tellimuse pealt kullerfirmale 15-25 protsenti teenustasu. Tasu suurus sõltub nii teenuse vahendajast kui ka teenuse liigist.

Bolt loodab end kiirelt toidu kullerveo turule sisse süüa, seetõttu pakuvad nad esialgu kojuvedu tasuta: klient peab maksma üksnes toidu eest, mille hinnakiri on sama, mis toidukohas kohapeal.

Samas pakub Bolt esialgu teenust üksnes Tallinna kesklinnas, Pelgulinnas, Kalamajas, Sikupillis, Ülemistes ja Kristiines.

"Kohaletoomise piirkond ja restoranide valik laieneb iga päevaga," lubab ettevõtte kommunikatsioonijuht Karin Kase.

Praeguseks on Bolti kullerveo teenusega sõlminud lepingu juba 80 toidukohta.

Bolti turuletulek aga kojuveo lausalist tasuta teenust endaga kaasa ei too.

Teised ettevõtted küsivad toidu kojuveo eest ka tasu, seejuures pole teenus just odav: sõltuvalt linnaosast ja vahemaast tuleb maksta 4-10 eurot tellimuse kohta. Nii mõnigi ettevõte on kehtestanud ka piirhinna, millest allapoole jäävaid tellimusi üldse ei täideta. Mõnel ettevõttel on aga hinnapiir, millest ülespoole jäävate tellimuste puhul on kojuvedu tasuta.

Näiteks tellitoit.ee pakub Tallinna piires ja Peetri asumisse maksab kojuvedu 6.90, Viimsisse 8 eurot. Kui toit küll kullerfirma kaudu tellida, ent ise sellele söögikohta kaasavõtmiseks järele minna, siis teenustasu ei rakendu. Tallinna kesklinna tellides on võimalik valida enam kui 100 söögikoha vahel.

Telli Toit OÜ juhataja Priit Pärli sõnul nad oma hinnakirja Bolti survel muutma ei hakka.

"Tellitoit.ee kaudu pakume võimalust ilma kojuveo teenuseta tellida toit ette, millele saab klient ise toitlustusasutusse järele minna. Sellisel juhul tuleb maksta ainult toidu eest. Samuti pakume koostöös kümnete toidukohtadega tasuta kohaletoimetamist, kui ostukorvi hind ületab konkreetse summa ja seda juba mitmeid aastaid. Meie esmane prioriteet on tagada klientidele kvaliteetne ja jätkusuutlik teenus, kuid peame tõdema, et päris tasuta pole see võimalik," põhjendab Pärli. "Bolti sõnul on nende teenuse näol hetkel tegemist beeta versiooniga, mis tähendab, et käimas on teenuse testperiood. Meie hinnangul ei olekski eriti mõistlik klientide peal teenust testida ning samal ajal selle eest tasu küsida. Ootame ära kui testperiood läbi ja teenus tööle läheb."

Pärli toob esile, et nende kaudu tellides saab toidu kätte spetsiaalselt toiduveoks mõeldud autoga, mida käitlevad vastava väljaõppe saanud töötajad.

"Tellitoit.ee on Eestis ainuke valmistoidu tellimise platvorm, kes tarnib kliendile toitu kasutades selleks oma autoparki mis on veterinaar- ja toiduameti (VTA) kontrolli all, nii nagu seadus nõuab. Bolti ärimudel on meist erinev, toitu transporditakse eraautodega," ütleb Pärli. "Uued tegijad on alati teretulnud, kui VTA poolt toidu veole kehtestatud nõuded on täidetud."

Takeout.ee kullerfirma kodulehelt hinnakirja ei leia, kojuveo hind selgub alles siis, kui kogu tellimiskadalipp kinnituseni läbi teha. Et hind soodsam tuleks, soovitatakse valida sobiv toidukoht 5 km raadiuses ning esitada tellimus kamba peale.

Takeout.ee vahendab umbes 40 restorani pakkumisi. Teenus piirneb Tallinnaga, Laagrist kaugemale tellida ei saa.

Ettevõtte juhataja ja omanik Erki Põldma ütleb, et nad otsustasid tänavu nišši vahetada, keskendudes eraklientide asemel nüüd äriklientuurile.

"Erakliendi osa pakume endiselt lojaalsetele klietnidele, aga meie minimaalne ostukorv on veidi suurem, iga burgeri pärast me täna enam ei sõida," ütleb Põldma.

See suurem ostukorv tähendab sõltuvalt söögikohast vähemalt 15-eurost tellimust, millele rakendub kuni 10-eurone kullertasu tellimuse kohta sõltuvalt asukohast.

Põldma leiab seetõttu, et Boltiga nad otseselt ei konkureeri ning teenustasu hinda nad alandama või kaotama ei tõtta.

"Meil on tegelikult üsna mõistlik see hinnakiri juba praegu: ca üks euro kilomeetrilt, see hõlmab restorani kohaleminekut ja tellimuse kliendi korteriukseni viimist. Mõni enam ei paku seda, tellimusele palutakse alla ukse juurde vastu tulla. Ärikliendile viime tellimuse kööki, pakime lahti, tõstame toidud välja," kirjeldab Põldma.

Ärikliente, kellele nad igapäevaselt lõuna kontorisse viivad, on Põldma sõnul kümneid, kuid oma ettevõtte turuosa ta hinnata ei oska.

Bolti sisenemist turule nad aga ei karda. "Kindlasti võib Bolt aidata populariseerida teenust, kuigi Wolt juba on päris palju turundust teinud ja inimesed on teenusest teadlikud. Bolt kindlasti võimendab seda veelgi ja laiendab kliendibaasi, sest kui võrrelda lääneriikidega, siis meil on tarbimine veel üsna tagasihoidlik, potentsiaali turul on," hindab Põldma.

Ta toob esile, et Wolt oli väga hästi finantseeritud ettevõte, kes pani turule tulles palju raha turunduse alla.

"Eraklienti püüadki peaasjalikult turundusrahadega. Meil nende tulek otseselt tellimuste arvu ei mõjutanud, pigem tuli kliente juurde ja meil oli ka päris palju selliseid hetki, kus kliendid said tuttavaks teenusega tänu Woltile, see tähendab, et esmalt proovisid Wolti, aga siis hakkasid kasutama meid – oleme väiksemad ja paindlikumad, mis tähendab, et näiteks saame kiiremat kohaletoimetust pakkuda. Inimesed otsisid juba siis alternatiivi, sellest ajast on meile päris palju lojaalseid erakliente tulnud," räägib Põldma.

Just suurte turunduskulude tõttu otsustaski Takeout.ee oma klientuuri ärikliendile ümber ehitada.

"Iga ettevõte soovib loomulikult kasvada. Erakliendi baasi kasv oleks tähendanud päris suuri investeeringuid turundusse, aga ärikliendi puhul see müük käib veidi teistmoodi ja me nägime, et seal on investeeringu tagasitulek palju suurema potentsiaaliga," põhjendab Põldma.

Ka mitmeid söögikohti vahendava pizzakoju.ee juhataja Marti Metsa konkurentsi ei pelga ning kinnitab, et nemad oma hinnakirja üle vaatamata ei hakka. Vaatamata nimele ei paku pizzakoju.ee vahendatavad 20 söögikohta üksnes pitsat, vaid ka muid toekamaid toite. Kojuveoks peab tellimus olema üle 7 euro, millele lisandub kullertasu 6.50. Tasuta kojuvedu algab Tallinna piires 65 eurost.

Marti Metsa kinnitab, et neil on püsiklientuur olemas ja turustrateegia paigas.

"Ma ei näe, et me jääksime püsiklientidest ilma. Pigem on nii, et kui konkurendil on liiga palju tööd, jääb tellimustega hiljaks, on jamad, siis tulevad kliendid meile üle," ütleb Metsa.

Boltile ta suurt edu ennustada ei julge. "Wolt on juba nii sisse töötanud ennast turule, inimesed ei vaheta nii kergelt oma toidutoojat. Bolt on oma reaalsuse teoorias üle hinnanud," arvab Metsa.

Toidu kojutellimise teenuse turunduse abil masside teadvusesse viinud Wolt jättis vastamata küsimusele, kas Bolti turuletulek nende hinnakirjas muudatusi kaasa toob.

"Tasuta kojuvedu kui turundustrikk on nutikas viis toote tutvustamiseks ja klientide hankimiseks. Pikaajaliselt pole see äriliselt jätkusuutlik, kui soovitakse pakkuda kulleritele väärikat tasu ja kanda kõik riiklikud maksud," kommenteeris Wolti Baltikumi äride juht Liis Ristal vaid.

Prisked vahendustasud

Ent vaatamata sellele, kas ja kui palju peab teenuse eest maksma lõppkasutaja ehk näljane klient, on suurem osa teenuse tasust jäetud toidukohtade kanda, kellega kullerfirmal esindusleping on sõlmitud.

Mitu ERR-iga suhelnud restorani kinnitasid, et sõltuvalt kullerfirmast ulatuvad vahendustasud 15-25 protsendini tellimusest ehk lõviosa kullerfirma teenistusest ei tulegi mitte kliendi maksatavast kojuveotasust, vaid restorani vahendustasust. Seejuures ei tohi nad seda tasu oma letihinnale otsa panna ehk toit peab maksma sama palju nii kulleri vahendusel kodus toitu ootavale kliendile kui valge lina taga kelnerile tellimuse esitavale kliendile.

Üks toidukohtadest tõdes, et restoranide makstavad komisjonitasud peab klient ikkagi kaudselt ise kinni maksma: selle võrra kallimaks kujunevad toidu lõpphinnad mõlemale, nii kodus sööjale kui kohapeal söövale kliendile, ehkki üks kasutab kullerteenust ja teine mitte. Seetõttu kutsuvad toidukohad kliente üles pigem otsetellimusi esitama, eriti suurtellimuste puhul, sest mitmed neist pakuvad ka ise transpordivõimalust, lisaks saab suurte tellimuste korral ka allahindlust.

Wolt on turu suurima komisjonitasu küsijaid. Kui klient tellib Wolti kaudu toidu ise restoranist kaasavõtmiseks ehk transpordikulu on kliendi kanda (takeaway), siis on vahendustasu 20 protsenti, kui aga tellib selle koju ehk Wolti kuller transpordib selle temani (delivery), maksab restoran tellimuse pealt lausa 25 protsenti kullerfirmale.

Teiste kullerfirmade vahendustasud jäävad 15-20 protsendi kanti tellimuse kohta, samuti Bolt, kes püüab madalamate vahendustasudega end turule sisse süüa, mis ilmselt selgitab ka nii suurt liitunud restoranide hulka esimeseks tegevuspäevaks. Võimalust ise restorani oma tellimusele järele minna Bolt ei paku.

Kõikide kullerfirmade teenuseosutajad tegutsevad ettevõtja põhimõttel: igaüks peab ise omale sobiva sõiduvahendi hankima, valik on jalgrattast ja tõukerattas mootorratta ja autoni, nagu fantaasia lubab - peaasi, et toit võimalikult kiiresti ja soojana tellijani jõuaks. Ent see tähendab ka, et kulleril on ettevõtja vabadus: ise otsustab, kas ja millal teenust osutab, täpselt nagu taksojuhid. Sealt pigistab nii mitmegi kullerfirma king, sest kui tellimuste täitjaid on vähe, ei saa ka suurt tellimuste arvu vahendada, mis tähendab, et restoranide jaoks muutub vahendusteenus vähetulusaks. Suurt vahendustasu õigustab üksnes suur maht.

Näiteks Tallinnas kaht toidukohta pidav Poke Bowl saab isegi kuni pooled oma tellimustest kullerfirmade vahendusel. Üha enam tuleb tellimusi ettevõtetelt, kes tellivad lõunasööki kogu oma meeskonnale. Poke Bowli juhataja Mikk Rajaver hindab äriklientuuri osakaalu kümnendikule kõigist kullerfirmade vahendatavatest tellimustest. Teine kümme protsenti aga tuleb äriklientide otsetellimustest.

"Otsetellimuste korral saadame tellimuse ka ise kohale ja klient võidab mitukümmend eurot," ütleb Rajaver, kinnitades samas, et kullerfirmade teenusest nad loobuda ei kavatse: see on oluline osa nende äristrateegiast ja turu paratamatus.

Kullaauk ei ole

Kullervedu kõigi jaoks eriti kasumlik teenus ei ole. Näiteks Takeout OÜ mullune käive oli 47 000 eurot, seejuures ulatus kahjum ligi 18 000 euroni. Aasta varem oli käive üle 56 000, kahjum oli üle 3500 euro.

Pizzakoju OÜ tegi mullu küll käivet ligi 254 000 eurot, ent jäi 164 euroga kahjumisse. Aasta varem oli nende käive 178 000 eurot ja kasum üle 2500 euro.

Wolt teenis möödunud aastal oma 1,84-miljonilise käibe juures ligi 48 000 eurot kasumit, aasta varem oli käive 1,13 miljonit eurot ja kasum üle 21 000.

Telli Toit OÜ on end hästi sisse töötanud. Ettevõte tegi suurima turuosalisena möödunud aastal käivet üle nelja miljoni euro ja teenis ligi 95 500 eurot kasumit. Aasta varem oli nende käive 3,36 miljonit eurot ja puhaskasum ligi 59 000 eurot.