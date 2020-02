Hiiumaa ja mandri laevateel asuvat Rukki kanalit ootavad sel aastal taas süvendustööd, sest kanal on viimase pooleteise aasta jooksul kaotanud setete tõttu 20 sentimeetrit oma minimaalsest sügavusest.

2018. aasta madala veetaseme ajal oli setetega ummistunud Rukki kanal põhjuseks, miks laevaliiklus oli häiritud. Siis lasi Veeteede Amet süvendada kanali 5,2 meetri sügavuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimased mõõdistused aga näitasid, et 2019. aasta novembri seisuga oli minimaalne sügavus langenud viie meetrini. Tänavu ootab ees uus hooldussüvendus.

"Et saaks riigihanke välja kuulutada, selleks on meil vaja teha kõigepealt veel uued mõõdistused ja seda me loodame teha aprillis. Nagu näha, siis ilm jää mõttes soosib ja kindlasti saame selle aprillis tehtud. Hanke kuulutame välja kas aprilli lõpus või mai alguses," selgitas Veeteede Ameti peadirektori asetäitja Kaidi Katus.

Eelmine süvendus läks maksma ligi 800 000 eurot. Tänavu on töödeks eraldatud 400 000 eurot. Kas selle rahaga saab kanali 20 sentimeetri võrra sügavamaks, ei ole praegu selge.

"See sõltub, mis tehnika me saame. Hind sõltub väga palju tehnikast ja millise ajaga me selle tehtud saame. Sellest tuleb lõpphind," ütles Katus.

5,2 meetri sügavuses kanalis saavad laevad Tiiu ja Leiger sõita veetasemega kuni 60 sentimeetrit alla keskmise enne, kui peavad piirama autode arvu. Sellel hooajal pole muret veel olnud.

"Vaadates Eesti nii-öelda talve, siis vesi on kogu aeg hoopis kõrge olnud ja selles suhtes probleeme ei ole olnud. Aga /.../ kui vaadata pikka perspektiivi ja tulevikku, siis võiks (kanal) olla kindlasti süvistatud vähemalt 6,2 kuni 6,5 meetri peale," ütles TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

5,2 meetri sügavuseks saab kanali süvendada setete eemaldamisega, kuid sellest piirist edasi minek nõuab juba lõhkamisi ja oleks mitu korda kallim. Selle asemel plaanib Veeteede Amet iga paari aasta tagant hooldussüvendust.