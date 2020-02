Urmas Viilma: muudame tuludeklaratsiooni heategude deklaratsiooniks

Kui sõbrapäev saab õhtusse, on võimalik hakata täitma seekordset tuludeklaratsiooni.

Mäletan oma Ameerika Ühendriikide sõpru kirjeldamas sealse tuludeklaratsiooni esitamise protsessi ja sellega kaasnevaid vaevusi. Mulle kirjeldati nende deklaratsiooni kui tapeedipaani, millel olevaid lahtreid ja ridu olevat sadu. Samuti ei suutvat deklaratsiooni kantud summadega tehtavaid arvutuskäike keegi päris lõpuni mõista ja esimesel katsel kohe õigesti kokku arvutada.

Tunnistan, et ma ei ole Ameerika tuludeklaratsiooni täitmist oma silmaga näinud, mistõttu võib see kirjeldus olla ka pisut värvikamalt edasi antud, kui see protsess tegelikult endast kujutab.

Sellegipoolest väljendasid minu ookeanitagused sõbrad siirast imestust, kui neile meie tuludeklaratsiooni täitmist kirjeldasin. See, et Eesti eeltäidetud deklaratsiooni saab internetikeskkonnas täita kõigest mõne minutiga tundus neile uskumatuna.

Mida ütlevad nad aga veel selle peale, kui neile ühest seni peaaegu võimatuna tundunud uuendusest räägin, mis tuludeklaratsiooni täitmisega sellest aastast toimuma hakkab.

Usun, et paljudele eestimaalastelegi tuleb deklaratsiooni täitmise ajal üllatusena üks lisandunud muudatus. Nimelt avaneb esmakordselt Eesti ajaloos kõigil neil, kellel on tulumaksu võimalik tagasi saada, võimalus see summa kas tervikuna või osaliselt heategevuseks annetada. Heatahtlikult naljatledes võib öelda, et maksuametist saab paariks kuuks annetusamet.

"Me ei anneta tegelikult raha – annetame headust, hoolivust ja armastust."

Küsimus pole rahas, vaid selles, et tuludeklaratsiooni täites on igal tulumaksu tagasisaajal võimalus teha annetuse kaudu väike heategu. Tuleb vaid etteantud mittetulundusühingute, sihtasutuste või koguduste nimekirjast kuni kolm omale südamelähedasemat välja valida ning oma tagastatav tulumaks tervikuna või osaliselt neile annetada. Me ei anneta tegelikult raha – annetame headust, hoolivust ja armastust.

Oleme viimastel aastatel võinud sageli tõdeda, et Eesti inimesed on hakanud lahkemalt annetama.

Puudust kannatavate laste, hüljatud lemmikloomade, vähihaigete, lastekodulaste, kodutute, kristliku hoolekande, pühakodade taastamise-rajamise heaks, samuti muuks heategevaks otstarbeks on paljud inimesed valmis andma aastas kümneid, sadu ja isegi tuhandeid eurosid.

Nõnda kogutakse imeväikeste toetusavaldustega, püsiannetuste ja korjandustega aastas kokku miljoneid eurosid selleks, et astuda välja saajate ringist andjate hulka. Tegelikult on see jõukohane kõigile.

Keegi meist ei ole kunagi nii vaene, et me ei saaks ligimese heaks enam midagi omalt poolt anda, nagu ka ükski meist pole kunagi nii rikas, et me ei vajaks enam kunagi kellegi armastusest kantud tähelepanu või heategu.

See, kui palju saab head korda saata tuludeklaratsiooni täites, selgub alles mõne aja pärast. Aga paljud meist saavad olla selles heategevuses osalised, et muuta Eesti elu oluliselt paremaks ja paljud-paljud inimesed rõõmsamaks.

Kutsun kõiki, kellel on võimalus oma tulumaks tagasi saada, muutma oma tuludeklaratsiooni annetuste kaudu heategude deklaratsiooniks! Ema Teresa on öelnud: "Ära oota, et juhid midagi teeksid. Tee ise, inimeselt inimesele."