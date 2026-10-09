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Följeton. Kuidas teha ooperit ja mõjutada inimesi

Arvamus
Roomikekskavaator Estonia laval või kuidagi nii.
Roomikekskavaator Estonia laval või kuidagi nii. Autor/allikas: ChatGPT
Arvamus

Traagilise ooperi "Kuidas teha ooperit ja mõjutada inimesi" tegevus toimub 21. sajandil rahvusooperis Estonia ühe päeva jooksul.

Süžee

I vaatus

Estonia peadirektor saab töönädala lõpus teada, et solistid teda ei usalda, ja on õnnetu. Estonia peadirigent peab samal ajal plaani, kuidas usaldus rahvusooperis taastada, esinedes samal ajal aariaga, et jutt usalduse puudumisest Estonias on talle arusaamatu.

II vaatus

Casting director läheb ümberriietatuna solistidega kohtuma, aga need tunnevad ta ära ja jooksevad igatahes ma ütleks täiesti teadmata suunas. Koor võtab casting director'i oma hoole alla. Kultuuriminister saadab peadirigendile ja peadirektorile kirja, nõudes selgitust, et kumb on kumb ja kus on solistid ja koor ja mis üldse toimub, ning esitab "Töörahu sonaadi".

III vaatus

Solistid ja peadirigent teesklevad peadirektori ärritamiseks suurt kirge. Estonia nõukogu arvab millegipärast, et juba algas Estonia juurdeehituse ehitamine ja läheb seda vaatama, aga seal on hoopis Konstantin Pätsi pea. Järgneb nõukogu kibestunud aaria riigi ja muinsuskaitsjate petlikkusest. Kultuuriminister põgeneb rahvusooperi akna kaudu, sama teevad solistid, koor, casting director, peadirigent, peadirektor ja Pätsi pea.

IV vaatus

Muinsuskaitsjateks riietunud nõukogu liikmed flirdivad riigikogu liikmetega, aga need saavad oma veast aru. Lavale roomab roomikekskavaator ja alustab Estonia teatrihoone lammutamist, kuna see jääb ette parkla laiendamisele. Ooper lõpeb hella armastuslauluga, milles kõik osalised vannuvad truudust eesti ooperikultuurile.

Toimetaja: Kaupo Meiel

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