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Hiidlased jäid tänavuse turismisuvega väga rahule

Eesti
Parvlaev Tiiu Heltermaa sadamas.
Parvlaev Tiiu Heltermaa sadamas. Autor/allikas: TS Laevad
Eesti

Hiidlased on tänavuse turismisuvega väga rahul, ilm ei vedanud alt ja lisaks eestlastele on saarele jõudnud ka tavapärasest rohkem välismaalasi. Ametliku statistika kohaselt külastas saart aga hoopis kümnendiku jagu vähem turiste.

Kuigi iga viimane kui suvine külastaja pole veel hiidlaste poolt kirja pandud, on saarerahval põhjust rõõmustada, sest turiste oli tänavu rohkem kui mullu.

"Kui protsentuaalselt vaadata, siis suurusjärk 70 kuni 80 protsenti on siseturismi, aga on suurenenud väliskülastajate hulk ja mitte ainult Soomest ja Lätist, vaid ka šveitslased, prantslased, sakslased, Suurbritanniast," lausus Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.

Peikeli sõnul oli eelmine aasta turismiettevõtjate jaoks keeruline, sest külm ja vihmane suvi saarele ei meelita. Hiiumaa turismi mõjutab alati ka laulupidu, sest neil aastatel tulevad eestlased üle mere alles siis, kui Tallinnas laulupeo tuli on kustunud.

Samas näitab reedel avalikustatud statistika, et sel suvel ööbis Hiiumaal 10 protsenti vähem külalisi. Eesti elanikke oli kaheksa protsenti ja välismaalasi 18 protsenti vähem.

"Kui me üldiselt Eestit vaatame, siis suvekuid jälgides võime öelda, et majutus üldiselt kasvas, aga on selliseid maakondi, kus majutusandmed vähenesid, ka Hiiumaal," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Piret Pukk.

Puki sõnul lähevad ametlikku statistikasse kirja viie ja enam voodikohaga peatuspaigad ning info on pärit äriregistrist ning ametlikust statistikast jäävad välja eraisikutest lühirendi pakkujad.

"Hiiumaa on puhkemajade saar. See tähendab seda, et meil on väga palju puhkemajasid, kus ongi ainult neli kuni viis kohta, mis statistikaamet aruandluse alla ei kuulu. Vahepeal taheti ka seda muuta, et oleks aruandluse all ainult alates üheksast voodikohast – siis Hiiumaal ei käiks (statistika järgi) vist ühtegi külastajat," lausus Peikel.

Turiste võõrustaval Maria Remmelkoorel on üheksa majutuskohta ja vaid ühes on nii palju voodikohti, et see läheb ametlikku statistikasse kirja. Näiteks tänavu uksed avanud Partsi veskis saab esialgu ööbida neli inimest ja turistivaba oli veski vaid hooaja alguses mõnel üksikul päeval.

"Oli väga tore aasta, nii uusi külastajaid kui ka korduvkülastajaid. Oli näha ka külastajaid, kes jäid kauemaks, ja tore oli see, et oli välismaalasi ka juures," ütles ettevõtja Maria Remmelkoor.

Remmelkoore sõnul jõuaks turiste saarele veelgi enam, kui liinil oleks kolmas praam. Tänavu oli mitmeid tühistamisi, sest pikka praamisaba näinud külastajad loobusid saarele tulekust.

Viimastel aastatel on Hiiumaa turismile hoogu juurde andnud nii mõne aasta eest avatud uus spordihoone kui ka Viscosa kultuuritehas. Peikel loodab, et ka hiljuti tööle hakanud luksuslik retriit toob saarele rohkem uudistajaid kui ainult need, kelle jaoks tuhandeid eurosid maksev pakett jõukohane on.

Toimetaja: Marko Tooming

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