Kuivõrd eelmised aastad on näidanud, et tulude deklareerimine esimesel võimalusel on eestlaste seas ülipopulaarne, hoiatas MTA avalike teenuste valdkonna juht Sander Aasna, et laupäeva esimestel (ja tõenäoliselt juba reede viimastel) tundidel tekib MTA e-teeninduses ehk e-EMTA-s ülekoormus.

Et e-EMTA ülekoormuse tõttu kokku ei jookseks, piiratakse inimeste hulka, kes saavad korraga teeninduses deklaratsiooni esitada. Seega ei tähenda e-EMTA-sse mittepääsemine seda, et tegu oleks tehnilise rikkega, vaid et tegu on järjekorraga.

"Kiiret ei ole. Sellest aastast on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg kuu võrra hilisem ehk 30. aprill," ütles Aasna.

Lisaks järjekorrale e-EMTA-s võib ooteaeg olla pikk ka infotelefonile helistades. Samuti soovitab MTA mitte rutata esimestel päevadel teenindusbüroosse paberil deklaratsiooni esitama.

Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel – kui deklaratsioon on korras, laekub raha nädala-paari jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast, märkis Aasna.

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 26. veebruarist elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19. märtsist paberil deklaratsioonide esitajatele.

Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Uuendusena onsinna tänavu lisatud info maksustatava kinnisvara müügi kohta. Aasna sõnul tuleb eeltäidetud osa tuleb kindlasti üle kontrollida ja vajadusel muuta.

"Näiteks kord kahe aasta jooksul võib tulumaksuvabalt müüa oma elukoha ning kui see tehing on sattunud eeltäidetud andmetesse, tuleb see deklaratsioonist lihtsalt kustutada," tõi Aasna näite. "Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole."

Uuendusena saab inimene soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Valida saab heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna, et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud annetust enam tagasi küsida ei saa.

Enne tuludeklaratsiooni esitamist tasub veenduda, kas üldse on vajadus deklaratsiooni esitada. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle aastane tulu ei olnud üle 6000 euro, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu ning kellel ei ole kasutada maksusoodustusi. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ütles, et läbi aastate on olnud kümneid tuhandeid inimesi, kes tulevad büroodesse esitama deklaratsiooni, kuigi neil pole seda vaja teha.

Tulumaksu ei tule juurde maksta siis, kui aasta jooksul on maksuvaba tulu arvutatud õigesti, ei ole olnud väärtpaberitehinguid ega sissemakseid-väljamakseid investeerimiskontolt nagu ka lisasissetulekuid (näiteks üüritulu, vara müügist saadud tulu), millelt maks tasutaksegi alles tuludeklaratsiooniga.

Seda, kas maksuvaba tulu on õigesti arvutatud, saab ise üle kontrollida, logides sisse e-MTAsse, valides vasakust menüüst "Registrid ja päringud" ning sealt "Minu sissetulekud".

Peamised muudatused tuludeklaratsiooni esitamisel