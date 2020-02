Eesti välisministeerium teatas Twitteris, et jälgib Ugulava suhtes tehtud otsust murega. "Seda kohtuotsust ümbritsevad asjaolud ei aita kaasa poliitilisele dialoogile, mida oleks nii vaja poliitilise polariseerumise vähendamiseks Gruusias," lisas välisministeerium.

We are following the recent ruling by the Georgian Supreme Court against Gigi #Ugulava with concern.



The circumstances around this verdict are not conducive to advancing the political dialogue aimed at a much needed depolarisation of the political situation in #Georgia. https://t.co/gryR26lcnK