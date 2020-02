ERR Moskvas: pikettijad avaldasid meelt anarhistide osas tehtud kohtuotsuste vastu

Pikettijate meelehärmi põhjuseks oli teisipäeval Penza linnas tehtud sõjakohtu kohtuotsus seitsme antifašisti ja anarhisti kohta. Kokku pidas FSB selle asja raames kinni 11 inimest, kes kohtumaterjalide kohaselt moodustasid terroristliku ühenduse "Set" ehk "Võrgustik" ning plaanisid riigipööret ja terroriakte eelmisel aastal presidendivalimiste ja jalgpalli maailmameistrivõistluse ajal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pikettijate sõnul on kohtuotsus ebainimlik - seitse süüdistatavat said kokku 86 aastat vangistust.

Protestijate väitel saadi ülestunnistused piinamise teel.

"Kõik peamised tõendid selles asjas on ainult süüdistatavate ülestunnistused, millest nad aga hiljem loobusid. On ka meditsiinilised uuringud, mis näitasid, et on mingid vigastused. Siin ei ole enam midagi kommenteerida," ütles pikettide initsiaator Mihhail Pletnjov.

"Peamine, et toimusid piinamised. Ja mul on tõendid, et piinamised olid. Ja kui nad olid, siis see protsess peaks olema lõpetatud ja vähemalt piinamised peaksid olema uurimise all," sõnas liikumise Inimõiguste Eest juht Lev Ponomarjov.

Üheks süüd tõestavatest materjalidest sai Karl Marxi raamat "Kapital" - kohus käskis selle hävitada.

Kohtumaterjalide kohaselt konfiskeeriti süüdistatavatelt ka relvad ja plahvatusained, kuid nad ise väitsid, et erinevalt "Kapitalist" olid need FSB uurijate poolt sokutatud.

"Kui vaadata, kuidas see protsess käis, siis iga normaalne inimene ütleb, et kriminaalasi oli võltsitud. Rääkimata sellest, et määratud karistuste tähtajad ületavad kõik piirid," kommenteeris Timur.

"Praegu Venemaal peaaegu mitte keegi ei usalda kohut ja politseid. See tähendab, et me elame riigis, milles me ei saa usaldada meie uurimisorganeid ega kohtuotsuseid," ütles Veronika.

"Selge, et need meeleavaldused on tilgaks meres. Me valime hetkel selliseid meetodeid, kuna meil ei ole muid, efektiivsemaid. Aga teisteks meetoditeks oleme ka valmis," vastas Georgi küsimusele, kas piketid on tõhusad.

Advokaadid lubasid kohtuotsuse edasi kaevata.