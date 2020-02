President Kaljulaid: Venemaa on muutunud lokaalseks riskiks, kellega Euroopa ise peab tegelema

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus üles üle vaatama suhteid Venemaaga. President Kersti Kaljulaid ütleb intervjuus Margitta Otsmaale, et maailmas on kujunenud arvamus, et uus globaalne suur tundmatu, kelle plaane me ei tea ja ei usalda, on Hiina. Venemaa on muutunud mõnes mõttes lokaalseks riskiks, kellega Euroopa ise peab tegelema.