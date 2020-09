Macron Vilniuses: me teame teie ajalugu, aga koostöö Venemaaga on vajalik

Leedusse visiidile saabunud Prantsuse president Emmanuel Macron ütles, et ta on teadlik Leedu ja teiste Balti riikide ajaloost ning Nõukogude okupatsioonist, kuid lisas, et koostöö Venemaaga on sellegipoolest vajalik.

"Kui me tahame kestvat rahu, siis peame Venemaaga koos töötama, kuna meil on ühine geograafia ja minevik," ütles Macron pärast kohtumist Leedu presidendi Gitanas Nausedaga. Macron rõhutas, et ta on teadlik Leedu kogemustest ja repressioonidest, kuid lisas, et ei ole võimalik elada nii nagu "Euroopa oleks Venemaast kaugel asuv saar".

"Seepärast peame töötama strateegiliselt. Seetõttu on vajalik edendada julgeolekuarhitektuuri, uuendatud koostööd ja usaldust, mis aitaks ära hoida pingete tekkimise, võidelda küberrünnakutega, valeinfo levitamise ja destabiliseerimisega," rääkis Macron.

"Ma leian, et me muutume tugevamaks, kui tugevdame Euroopa Liidu suveräänsust ja julgeolekut nagu me oleme seda teinud juba väga algusest saadik ning peame seda dialoogi.... Me ei ole naiivsed. Me oleme Venemaa suhtes lugupidavad aga väga nõudlikud," lisas Prantsuse liider.

Macron märkis, et dialoog Venemaaga on tähtis selleks, et hoida ära õudused, mis Balti riikidele osaks on saanud. "See on väga tundlik teema. Ma olen täiesti teadlik teie minevikust, ma tean, et teie perekonnad pidid okupatsiooni ajal üle elama kohutavaid tragöödiaid. Aga siiski, ma vaatan ka tulevikku, uude sajandisse. Ja ma räägin Balti riikidest. See dialoog ja selle taastamine on meile tähtis, et ära hoida selliste õuduste kordumine," rääkis Macron.

Prantsusmaa president lubas kindlustada Moskvaga peetava dialoogi läbipaistvuse Leedut ja teisi Balti riike arvestades.

"Siin oli 20. sajand teistsugune, kui meil. Te tundsite ennast üksijäetuna. Teise maailmasõja järgne aeg jäi teie jaoks liiga kauaks venima. Ma tean, mida see teie jaoks tähendab, kui rääkida strateegilisest dialoogist Venemaaga. Seepärast ütlen ma teile väga otse - seda dialoogi, mida me üles ehitame, peame maksimaalse austusega oma Euroopa partnerite suhtes ja kõik on väga läbipaistev," kinnitas Macron,

"Ma usun, et me oleme suutelised looma 21. sajandi, kus paljud meie naabrusega seotud konfliktid saavad lahendatud," lisas Macron.

Leedu diplomaadid on varasemalt kritiseerinud Macroni soovi pidada Venemaaga lähedast dialoogi. Ka president Nauseda andis märku, et kahe riigi positsioonid Venemaa suhtes on erinevad.

Macron tegi oma algatuse käivitada Venemaaga strateegiline dialoog tänavu veebruaris.