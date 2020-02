Ossinovski: sotsiaaldemokraatia klassikaline tuumik on sotsiaaldemokraatias pettunud

Endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski andis pikema usutluse Müürilehele , kus tunnistas, et lihtne tööinimene on sotsiaaldemokraatias pettunud. Ossinovski andis soovituse, et sotsid peaksid enda uueks südameteemaks võtma kliimamuutustega seonduva.

"Veidi lihtsustades võib öelda, et sotsiaaldemokraatia klassikaline tuumik - ehk mitte linnaintelligents ja Telliskivi hipsterid, vaid tööinimene -, on sotsiaaldemokraatias pettunud. Sotsid on pakkunud ajalooliselt alati põhimõttelist ühiskondlikku transformatsiooni ühiskondliku eliidi arvelt enamuse huvides: omandi demokratiseerumine, inimõigused, universaalne ravikindlustus, tasuta haridus... Nüüd, mil need asjad on vähemalt Euroopas saavutatud, on sotsid pidanud pigem kaitselahinguid nende oluliste väärtuste kaitseks kui pakkunud uusi värskeid ideid. Ent inimesed, kes ootavad oma riigilt rohkem tähelepanu, ei rahuldu väitega, et mõtle kui palju halvem võiks su elu olla! Nad tahavad tugevamat, jõulisemat, otsekohesemat, isegi revolutsioonilisemat jõudu. Ja nad ei ole seda sotsidelt saanud," tõdes Ossinovski.

Ta rääkis, et valijate seas on palju neid, kes toetavad praegu parempopuliste lihtsalt selleks, et näidata oma pahameelt poliitilise süsteemi vastu, aga suurem osa on läinud parempopuliste toetama lootuses, et poliitika hakkab rohkem nende huvidega arvestama.

"Tegemist on inimestega, kes on oma teatud ilmajäetuse tõttu - ja mitte materiaalses mõttes, vaid põhiliselt staatuselise ilmajäetuse tõttu - igal juhul väga võimukriitilised. Võimu on ju lihtne süüdistada, sest see on vabastav tunne, kui saad poliitikud läbi sõimata, sest elu on halb. Nüüd on EKRE nende hääle saanud ning huvitav on vaadata, kui kaua EKRE suudab neid hoida."

Ossinovski meenutas, et näiteks Res Publica tipphetk oli aasta pärast valitsusse saamist, mistõttu on vara veel öelda, kaua EKRE oma toetust suudab hoida.

"Aga selle valijarühmaga on veel lisaks see asi, et tegemist on valdavalt inimestega, kes ei tunnista endale iial, et nad vajavad mingit abi või tugevamat turvavõrku. Ma arvan, et meil said populistid esimesena aru, et küsimus on valdavalt staatuses. Sotsid on harjunud lähenema ratsionaalselt, näiteks vaatasime numbreid, et lastega peredes on vaesus väga suur, ning tulime välja lastepaketiga, tõstsime lapsetoetusi. Selle tulemusel vähenes laste vaesus kolm korda, väga suur ühiskondlik probleem sai leevendust. Valija tänas meid ja andis kolmandiku võrra vähem hääli!"

Ossinovski avaldas arvamust, et sellele vaatamata ei tohi sotsid loobuda edaspidi liberaalse, demokraatliku ühiskonna põhiväärtuste kaitsja rollist, ehkki erakonnas on ka neid, kes arvavad, et kuna vabaduste kaitse ei toonud viimastel valimistel edu, ei peaks sellega enam tegelema. Uutest teemadest soovitab Ossinovski sotsiaaldemokraatidel rohkem tegeleda kliimaga.

"On järjekordne paradoks, et nii Eestis kui ka mujal, et valdavalt hääletavad parempopulistlike erakondade poolt inimesed, keda kliimamuutused hakkavad kõige jõhkramalt mõjutama, aga samas on need erakonnad igal pool kliimamuutuste eitajad," sõnas Ossinovski.