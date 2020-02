Utah' senat kiitis ühehäälselt heaks polügaamia dekriminaliseerimise

Utah' osariigi senat kiitis ühehäälselt heaks eelnõu, mis dekriminaliseerib polügaamia vastastikku nõustuvate täiskasvanute puhul. Praktikas tähendaks see, et varem kriminaalkaristuse kaasa toonud nähtust käsitletaks eelnõu seaduseks saamise korral umbes nagu parkimistrahvi saamist.

Rohkem kui pool Utah' elanikest on mormoonid, kellest suurem osa kuulub Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse. 19. sajandil esimesel poolel alguse saanud usurühma varasemal perioodil oli mormoonide seas kombeks, et mees võin abielluda rohkem kui ühe naisega. See oli ka üks põhjustest, miks usurühma taga kiusati ning 1847. aastal asusid nad massiliselt elama praeguse Utah' osariigi territooriumile.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik loobus polügaamiast 1890. aastal ning muuhulgas oli see ka üks tingimustest, et Utah saaks osariigi õigused. Samas on osariigis endiselt umbes 30 000 mormooni, kes teadlikult järgivad vanu kombeid, praktiseerivad polügaamiat ning nende veendumust pole muutnud ka tava kuriteoks kuulutamine ja kirikust välja heitmine. Nende hinnangul praktiseerivad just nemad mormoonluse tõelist ja algset doktriini, vahendasid Guardian ja Associated Press.

Praeguse seaduse kohaselt ähvardab inimest polügaamia kuni viis aastat vanglat. Seadusemuudatuse järel aga ainult 750 dollarit trahvi ja teatav määr ühiskohdlikult kasuliku töö tunde.

Eelnõu läbi vabariiklaste kontrollitud senati häältega 29-0 ning liigub nüüd edasi osariigi esindajatekotta, kus sellel on eelduste kohaselt rohkem vastaseid.

Bigaamia ehk abielu, kus inimene abiellub rohkem kui ühe korra nii, et temaga abiellunu teisest või teistest abieludest ei tea, jääb jätkuvalt kriminaalkuriteoks. Endiselt jäävad kuritegudeks ka abiellumine alaealisega või kellegi abielluma sundimine.

Eelnõu eestvedajaks olev osariigi senaator Deirdre Henderson selgitas, et eelnõu eesmärgiks pole mitte polügaamiat seadustada, vaid just nimelt vähendada karistusi nii, et polügaamsete kogukondade inimesed, kes on sattunud näiteks ise kuriteo ohvriks, julgeksid pöörduda võimude poole ilma kartuseta, et nad saavad ise polügaamiat puudutava kriminaalsüüdistuse.

Plaani toetajad juhivad tähelepanu sellele, et senise karistuspoliitikaga pole suudetud polügaamiakommet välja juurida ning selle asemel on polügaamsed kogukonnad tõmbunud ühiskonna ja õiguskorra äärealadele, kus võimalikel seaduserikkujatel on lihtne tegutseda.

Samuti aitaks eelnõu kaasa sellele, et muidu seadusekuulekatel polügaamsetel kodanikel oleks lihtsam ligipääs sotsiaalteenustele, tervihoiule, haridusele ja tööturule, märkis senaator Henderson.

Dekriminaliseerimise vastased omakorda rõhutavad, et kehtivat seadust ei peaks muutma, sest polügaamia olevat põhimõtteliselt ohtlik ja kahjulik naistele ja lastele, eriti noortele neidudele, keda on sunnitud abielluma endast oluliselt vanemate meestega.